Lidl, ora sappiamo da dove provengono i suoi prodotti: cosa portate in tavola

Forse non tutti sanno che i prodotti venduti nei discount sono spesso prodotti da grandi nomi dell’alimentazione italiana. Ne è un chiaro esempio la Lidl, che fornisce a basso prezzo prodotti di alta qualità.

La questione riguarda Lidl, perché vende prodotti di ottima provenienza, forse non tutti lo sanno. Leggiamo i dettagli della vicenda.

Da dove provengono i prodotti Lidl? Incredibile, non ci crederesti

La Realforno ad esempio, per chi non lo sapesse viene rifornita dalla Baiocco per quanto riguarda i biscotti, dalla Vicenzi per i savoiardi e dalla Colussi per i frollini. La Bauli produce i cornetti Nestrecce, mentre il riso Robigna è della Scotti. Insomma, grandi nomi di grandi produttori italiani. Questo dona al marchio Lidl grande affidabilità, ed è bene saperne la provenienza.

Per quanto riguarda i salumi, la Beretta si occupa della bresaola e dei wurstel. La ex Moretti fornisce la birra Finkbrau. E la Lidl intende occuparsi a livelli elevati anche di abbigliamento, tanto da aver preso accordi con la modella Heidi Klum.

La Responsabile Comunicazione di Lidl Italia, Alessia Bonifazi, afferma:

“Vogliamo offrire un’esperienza d’acquisto davvero a 360°, cosicché tra un pacco di pasta e un chilo di farina, nel carrello entra ora anche la moda democratica. Il progetto ‘Esmara by Heidi Klum nasce dalla capacità del gruppo Lidl di ottimizzare i costi: ordinando elevati quantitativi e disponendo di una rete logistica efficiente è stato possibile creare una collezione realizzata con materiali di alta qualità, ma a prezzi convenienti”.

La stessa modella Klum commenta: “La mia moda? Fa risplendere durante le feste ed è allo stesso tempo easy ed elegante”.

Dal 4 dicembre andando a fare la spesa potremo quindi trovare ben settanta capi firmati dalla modella e stilista tedesca. Per poter trascorrere un Natale davvero fashion.

La provenienza dei prodotti Lidl, tutta italiana, incredibile

I clienti della famosa catena tedesca di supermercati spesso si chiedono: da dove provengono i prodotti? Siamo soliti pensare infatti che basso costo equivalga a bassa qualità, ma non è assolutamente così. I prodotti a marchio Realforno come detto in precedenza vengono da aziende differenti, ovvero i biscotti vengono dalla Baiocco, mentre i savoiardi vengono dalla Vicenzi. La Colussi invece produce i Petit realforno lidl, i frollini dolfi e colombini.

I croissant alla crema e vuoti con lo zucchero Nastrecce Lidl sono prodotti da FBF Gruppo Bauli. Il riso Robigna é prodotto da Scotti. La bresaola Fresca Fetta LIDL viene dalla Beretta, così come i wurstel. Infine la birra Finkbrau in bottiglia di vetro prodotta nello stabilimento Castello Pedavena. La provenienza dei prodotti è dunque assolutamente sicura.