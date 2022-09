Oroscopo, buone notizie per l’autunno ma c’è un segno che rischia… un tradimento

Secondo le stelle, sarà un autunno ricco di buone notizie, ma non per tutti. Pare che ci sia un segno a rischio tradimento… vediamo insieme cosa dice l’oroscopo.

Cosa ci aspetta per questo nostalgico autunno 2022? Ad aiutarci a capire ci pensano le stelle. Scopriamo allora quali sono le previsioni con l’oroscopo dell’autunno.

Cosa ci riservano le stelle per questo autunno 2022?

Secondo l’oroscopo, l’autunno porterà con sé grandi cambiamenti, siano essi familiari, privati o professionali.

Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, sembra ci siano un po’ di conflitti in arrivo, non solo al lavoro ma anche in famiglia. Per cui, meglio prepararsi a sopportare situazioni che potrebbero essere noiose!

Toro

Ed eccoci ai nati sotto il segno del Toro! Non è un periodo molto sereno per i Toro, che guardano con preoccupazione il prossimo futuro. La triste situazione economica che stiamo attraversando, spaventa non poco i nati sotto questo segno e anche al lavoro le cose non vanno come ci si aspettava. Pertanto, i nati tra il 21 aprile ed il 20 maggio, in questo autunno potrebbero prendere una importante decisione che gli cambierà la vita!

Gemelli

Le stelle sorridono ai nati sotto il segno dei Gemelli. Secondo l’oroscopo, lavoro, salute, amore, tutto andrà a gonfie vele. In particolare, i single dei Gemelli potrebbero finalmente trovare l’amore e magari, festeggiare le feste natalizie in coppia.

Vergine

Si prospetta, invece, un autunno altalenante per i nati sotto il segno della Vergine. Sarà un autunno in salita soprattutto a lavoro, mentre, le cose andranno meglio in famiglia. Le stelle promettono bene soprattutto ai single delle Vergine, ai quali questo autunno 2022 porterà buone notizie.

Cancro e Leone

Le stelle strizzano l’occhio ai nati sotto il segno del Cancro e del Leone. Li attende un autunno 2022 col botto! Tutto, ma proprio tutto, andrà per il verso giusto! Allora non voltate le spalle alla fortuna e approfittate di questo momento up!

Scorpione

Non ci sono buone notizie per i nati sotto il segno dello Scorpione, soprattutto, per quanto riguarda il lavoro. Secondo le stelle, infatti, nonostante una soddisfacente vita sociale, gli Scorpione avranno qualche problemino al lavoro. È il momento di armarsi di coraggio e di alcuni rimedi per il bruciore di stomaco!

Bilancia

Non c’è pace per la Bilancia! Un autunno a tasche vuote attende i nati tra il 23 settembre ed il 22 ottobre, che dovranno affrontare delle quanto mai spiacevoli spese extra.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario, invece, vanno incontro ad un autunno piuttosto incerto, soprattutto per quello che riguarda la vita di coppia. I dubbi sulla fedeltà del proprio partner potrebbero avere una spiacevole conferma. Quindi, occhi aperti!

Capricorno

Un autunno con parecchi imprevisti, a volte piacevoli altre meno, anche per i Capricorno. Tuttavia, la vita è un importante progetto per i nati sotto questo segno, dunque lotteranno a denti stretti per raggiungere i loro obiettivi.

Acquario

Un autunno senza infamia e senza lode per i nati sotto il segno dell’Acquario, che utilizzeranno questi ultimi tre mesi dell’anno per tracciare un piano per il 2023.

Pesci

Per i Pesci è in arrivo un autunno tutto sommato discreto. Niente finirà per compromettere il buonumore che caratterizza i nati sotto questo segno. Inoltre, pare ci siano novità in arrivo per la metà di novembre.