Potresti guadagnare 5 mila euro al mese: ecco i paesi che offrono uno stipendio da sogno

Sembra impossibile eppure in ben sei Paesi poco lontani dall’Italia, lo stipendio medio è di 5 mila euro al mese. Ecco dove il tuo sogno potrebbe diventare realtà!

La situazione lavorativa e salariale in Italia non è certo delle più rosse. Basti pensare che in Italia uno stipendio medio si aggira sui 1.500 euro. E gli italiani che arrancano per arrivare a fine mese, sognano di trasferirsi e lavorare altrove. Tra le altre cose, la situazione non dà certo cenni di miglioramento, soprattutto nell’immediato futuro. Ebbene, devi sapere che a poche ore di aereo dal nostro Belpaese, ci sono ben sei Nazioni dove lo stipendio medio mensile arriva anche a 5 mila euro.

Dove è possibile guadagnare 5 mila euro al mese?

Come abbiamo detto in precedenza, in ben sei nazioni europee, la media degli stipendi arriva a 5 mila euro. Degli stipendi di gran lunga superiori rispetto a quelli nostrani e non bisogna, necessariamente, essere dei medici o degli avvocati. Questi salari sono accessibili anche per mestieri non altamente qualificati. Certo, a pensarci dall’Italia sembra impossibile, eppure, è tutto vero!

Basta consultare i dati diffusi dagli istituti di statica per accertarsi che in Islanda, per esempio, lo stipendio annuo medio è di circa 68 mila euro. Che corrisponde a più di 5.600 euro al mese. Tra i paesi con le retribuzioni più alte, c’è anche il Liechtenstein, dove lo stipendio medio supera i 5.400 euro mensili. In Svizzera ed in Lussemburgo, è quasi uguale, con una differenza di pochissimi euro.

A ridosso di questa soglia, oltre a Islanda, Lussemburgo, Svizzera e Liechtenstein ci sono altri due paesi in cui si guadagnano mediamente 5 mila euro al mese. In Olanda, ad esempio, il netto annuo medio è di quasi 59 mila euro. In buona sostanza, il mensile corrisposto è di poco inferiore a 5 mila euro al mese. In ultimo, ma non ultimo, troviamo la Danimarca, dove lo stipendio medio è di circa 4.800 euro al mese. Insomma, gli italiani hanno solo l’imbarazzo della scelta su dove poter costruire un nuovo e più sereno futuro.

Ricorda che…

Naturalmente le retribuzioni offerte in questi Paesi, vanno rapportati al costo medio della vita. Ma la prospettiva di guadagnare mediamente 5 mila euro al mese è comunque molto allettante e permette di vivere molto bene ovunque.

Quindi, se hai intenzione di voltare pagina e cambiare vita, potresti prendere in seria considerazione la questione e magari crearti un futuro migliore in una di queste mete.