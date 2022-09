Legge 104, da oggi potresti riceverla anche tu: controlla bene i requisiti

La legge 104 consente tantissimi bonus e tantissimi aiuti per chi sia in difficoltà. Ma non è sempre facile accedervi.

La legge 104 garantisce veramente una vera e propria pioggia di aiuti a chi ne beneficia ma purtroppo accedere alle tutele della legge 104 non è sempre semplicissimo. Scopriamo perché.

Tutti i requisiti per ottenere la legge 104, controlla bene

Quando si ha un disabile in casa c’è bisogno di tanto aiuto sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista del tempo e dal punto di vista organizzativo.

Quando una famiglia ha un disabile in casa il bisogno di aiuto diventa altissimo. La legge 104 effettivamente garantisce una pioggia di aiuti a chi rientra nelle tutele. Soldi, bonus sconti permessi dal lavoro e risparmi di tantissimi tipi. Addirittura l’acquisto di un’auto nuova o usata è fortemente scontato e sull’auto stessa non si paga il bollo a vita.

Quindi gli aiuti della legge 104 sono veramente tantissimi. Non stupisce che tantissime famiglie italiane vogliono accedere a questi ricchi e preziosi aiuti.

Come si può ottenere la legge 104, tutti i dettagli

Accedere alle tutele della legge 104 non è qualcosa di semplice ma con i documenti giusti oggi può essere più facile. Se si vuole beneficiare della legge 104 bisogna presentare la domanda all’INPS.

Il primo passo però è proprio muoversi presso il proprio medico di base. Infatti sarà il medico di base a dover dire all’INPS che un determinato soggetto che risiede in una famiglia ha bisogno della tutela della legge 104. Con la certificazione e la diagnosi del medico di base si potrà andare all’INPS.

Quindi al medico di base è importante portare il massimo della certificazione possibile. Infatti sarà proprio lui che potrà dare il primo impulso alla richiesta della legge 104.

La documentazione richiesta per la legge 104, tempistiche

Il medico di base dovrà inviare in modalità telematica la domanda all’INPS. Quindi il medico di base avrà 90 giorni di tempo per inviare la domanda all’INPS.

L’INPS è un po’ più veloce perché entro una trentina di giorni convoca il richiedente per la famosa visita medica. Se ci sono patologie particolarmente gravi la visita medica però si effettuerà entro 15 giorni. Quindi il vero nucleo della legge 104 è proprio la famosa visita medica dell’INPS.

Infatti è proprio con la visita medica che il disabile sarà dichiarato idoneo alle tutele della legge 104.

Se la visita medica ha esito positivo si possono avere tutti gli aiuti della legge 104. Tuttavia è importantissimo oggi sapere che contro il parere della commissione medica si può fare anche ricorso. Infatti quando la commissione medica sbaglia a valutare le condizioni patologiche del paziente, chiaramente rischia di privarlo della tutela della legge 104 e contro questa bruttissima situazione è importante fare ricorso.