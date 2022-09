Stufe a pellet contro il caro bollette: risparmi oltre 1000 euro

Secondo le ultime statistiche il riscaldamento di una casa arriverà a costare quasi 1500 euro, il caro bollette infatti ha aumentato la spesa del +62% rispetto allo scorso anno. Per limitare i danni le famiglie si stanno interessando alle stufe a pellet che hanno un potere riscaldante di gran lunga maggiore rispetto ai classici termosifoni.

Gli stipendi delle persone riescono ormai a coprire solo gli acquisti dei beni di prima necessità, ma le prossime bollette sembrano voler rovinare l’equilibrio già precario degli italiani. Tra le scelte alternative per riscaldare casa arriva anche la stufa a pellet, scopri se è la soluzione adatta a te proseguendo con la lettura di questo articolo.

La scelta della stufa a pellet

La spesa per il riscaldamento dell’inverno 2021-2022 si aggirava intorno ai 900 euro, ora però questo importo sembra un lontano ricordo, perché la situazione politico-economica del mondo e l’inflazione hanno di gran lunga peggiorato le condizioni di vita.

Nonostante i rincari del pellet, questa scelta risulta ancora la più economica rispetto ai sistemi di riscaldamento più famosi. Sostituendo l’uso dei termosifoni e più in generale l’uso del gas con una stufa a pellet si può risparmiare fino a 1000 euro l’anno.

Il pellet, oltre ad essere meno inquinante rispetto alle alternative, è anche un materiale di recupero molto economico e con l’acquisto di questo combustibile si va ad utilizzare lo scarto che sarebbe stato semplicemente distrutto.

Come scegliere la stufa a pellet perfetta per la casa?

L’installazione non può essere fatta autonomamente, in quanto per legge bisogna avere il consenso di un tecnico specializzato che può decidere se l’ambiente è idoneo o meno. Una stufa a pellet infatti può essere messa solo in locale che rispetta e soddisfa certi requisiti. Una stufa ha bisogno di una stanza non inferiore ai 6 metri quadri in cui ci sia un pavimento totalmente ignifugo, inoltre non può essere installata in monolocali, garage, camere da letto e bagni.

Se si è davvero intenzionati a godere dei vantaggi della stufa a pellet, risparmiando fino a mille euro sulla bolletta di gas e luce, basterà visitare uno dei tanti negozi specializzati presenti sul territorio e chiedere informazioni o una semplice consulenza. Le stufe possono essere trovate anche online, dove magari ci si sente più liberi nel confrontare prezzi e caratteristiche di tutte le proposte presenti nei vari siti.

La scelta sta quindi alla persona, che può decidere di preferire la presenza di un’assistenza sempre reperibile, comprando in un negozio fisico, o di optare per la convenienza e la comodità dei negozi online.