Conto corrente, i soldi per il bancomat e la carta di credito li mette la banca

Fino a qualche anno fa, andare in giro per i negozi con i contanti era un’abitudine molto comune, ma con l’innovazione tecnologica e con le nuove normative, quasi ogni persona ora preferisce pagare con la carta di credito o addirittura con il proprio smartphone.

Prelevare soldi al bancomat quindi sembra quasi una pratica anacronistica, ma c’è una banca che ha deciso di incentivarla sostenendone i costi ed azzerando quindi tasse e commissioni che gravavano sui clienti.

L’iniziativa di ING

Molte banche ancora trattengono una percentuale sui soldi ritirati che per quanto piccola può legittimamente infastidire i propri clienti, che si ritrovano a pagare un servizio solo per accedere ai propri soldi in maniera sicura.

Il pagamento di questo servizio è uno dei motivi per cui le persone non ritirano più i soldi regolarmente, dato che ora è possibile pagare semplicemente tramite smartphone e con il palmo della mano, grazie alle nuove tecnologie di Amazon.

Conto Arancio, il famoso prodotto di risparmio facente parte dell’azienda olandese ING Bank ha proposto un’offerta davvero intelligente. Il piano proposto ha vantaggi ben precisi che faranno ingolosire tante persone, ma per attivare l’offerta imperdibile si ha tempo solo fino al 29 Settembre.

ING Bank offre un conto a canone zero totalmente digitale, includendo anche una carta di credito gratis per un anno. Per ricevere a casa la carta bisogna far richiesta ed attivarla entro il 31 Dicembre 2022. Con il piano Pagoflex, per tutti i mesi successivi a questa data il costo rimarrà a zero solo per le spese mensili inferiori ai 500 euro, nel caso in cui si vada ad acquistare beni o servizi per un totale che supera i 500 euro al mese, il costo della carta di credito sale a 2 euro.

Un altro vantaggio davvero interessante che ING Bank offre ai nuovi clienti, è la personalizzazione del PIN della carta di credito, così non ci sarà più il rischio dimenticare il codice di sicurezza per gli acquisti, evitando anche le situazioni imbarazzanti che accompagnano questo evento.

Per attivare questa offerta basterà compilare il modulo sul sito www.ing.it ed andare nella sezione “Conto Corrente Arancio”, qui basterà compilare il modulo con i dati personali e si potrà ottenere il conto corrente gratuito per un anno, a partire dalla data di attivazione del conto.

Una volta scaduto l’anno si potrà mantenere il conto gratuito tramite un accredito mensile di almeno 1000 euro, soluzione ottimale se si vuole destinare il conto allo stipendio o alla pensione.

Ricorda, per approfittare di questa offerta hai tempo fino al 29 Settembre, quindi affrettati!