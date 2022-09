La casa dei sogni la puoi avere su una nave da crociera: è tutto vero

Chiunque abbia mai passato una vacanza sulla nave da crociera conosce bene la sensazione di tristezza che arriva al momento di scendere per tornare alla vita normale. Con questa novità però si potrà avere a disposizione un intero appartamento sul mare, la nave infatti sarà sempre in movimento navigando per il mondo.

Appartamenti, uffici, piscine, ristoranti ed anche una scuola itinerante. Tutto questo lo si può trovare sulla nave da crociera MV Narrative di Storylines, un’esperienza unica che permetterà di vivere perennemente in viaggio visitando tutti i porti del mondo.

La nave

La MV Narrative nasce da un’idea di Shannon Lee e Alister Punton, che volevano donare ai visitatori la possibilità di vivere la loro passione per i viaggi mantenendo comunque un’ambiente casalingo, dove sentirsi a proprio agio senza rinunciare ai confort della vita sulla terraferma.

La nave è lunga 225 metri e larga 30 metri ed al suo interno si possono trovare: un cinema, uno studio d’arte, una palestra, una pista da bowling, una pista da corsa, una palestra, uno studio di yoga, dei simulatori di golf, piste da ballo ed altre numerose attività proposte per i viaggiatori.

Oltre a tutto questo, i viaggiatori potranno godere di:

una clinica completa per ogni tipo di emergenza, con tanto di pista di atterraggio per gli elicotteri, studio fisioterapico, un nutrizionista, infermieri e così via.

20 ristoranti e bar

un ufficio postale

una scuola, la prima al mondo di questo genere

una biblioteca con diecimila libri sempre a disposizione

oltre 500 appartamenti di lusso completamente arredati e pronti per ospitare i relativi proprietari provenienti da ogni parte de mondo.

La nave viaggia continuamente circumnavigando il mondo ogni 1000 giorni e si ferma nei porti per 1-5 giorni favorendo lo scambio interculturale.

La MV Narrative è la prima nave residenziale alimentata a propulsione a gas naturale liquido (GNL), l’alternativa più ecologia attualmente esistente ed al suo interno verranno promosse iniziative dedicate al riciclaggio ed alla coltivazione di prodotti alimentari.

I prezzi

Gli appartamenti presenti nella nave sono 547 e hanno prezzi che variano da $ 1 a $ 8 milioni, mentre alcune potranno essere affittate per 24 mesi a partire da $ 647.000, permettendo ad ancora più persone di vivere questa magica esperienza.

Per vivere sulla nave però bisogna pagare anche le spese “della vita”, infatti tutti i servizi a disposizione verranno a costare 60 mila dollari l’anno per una persona proprietaria di un appartamento da 22 metri quadri, arrivando fino a 250 mila dollari per chi vive in un appartamento da 130 metri quadri. Una quota ridotta è invece prevista per i bambini e ragazzi al di sotto dei 13 e 17 anni.