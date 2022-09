Spesa quasi gratis grazie ai buoni spesa: usali così

Il recente aumento del costo della vita ha portato tantissime persone a trovare tutti i modi per risparmiare. I beni di prima necessità sono diventati quasi inaccessibili a tantissime famiglie ma fortunatamente con i buoni spesa si può spendere qualche euro in meno.

Gas e luce non sono le uniche cose ad aver subito un rincaro vertiginoso, i prodotti di consumo di prima necessità, come gli alimenti, sono aumentati più del 10%, mettendo in difficoltà tutti gli italiani che già dopo la pandemia non vivevano una situazione economica facile.

L’aumento dei prezzi

Secondo lo studio Coldiretti, gli alimenti che hanno visto il loro prezzo lievitare sono proprio quelli che si trovano alla base alla base dell’alimentazione, come la margarina (+24%), la farina (+23%), il riso (+22%), la pasta (+22%), il latte (+19%), il pollo (+16%), le uova (+15%) e frutta e verdura fresche, con un rispettivo +12% e +8%.

Alla base di questa crisi non c’è solo l’inflazione, che ha raggiunto livelli allarmanti già ad Agosto, ma anche le speculazioni e le conseguenze della guerra tra Ucraina e Russia. Purtroppo le ripercussioni di tutti questi eventi ricade proprio sulle famiglie, già fragili, che si impegnano costantemente nel cambiamento delle proprie abitudini, così da poter risparmiare quanto più possibile.

Tutti hanno cambiato il loro modo di fare la spesa, cercando sempre l’offerta migliore e modificando la propria dieta cercando di includere i “piatti poveri”, a volte rinunciando anche a categorie alimentari importanti e salutari come il pesce o la carne.

Lo Stato si sta impegnando insieme alle aziende nell’erogare molti bonus con cui contrastare il caro prezzi ma i risultati sono molto labili, infatti le persone hanno cominciato ad usare i buoni spesa per risparmiare sul carrello del supermercato.

Come usare i buoni spesa

I buoni spesa si possono trovare nei giornali, nelle riviste, sui siti internet dedicati, in alcuni supermercati al termine di una spesa, gruppi social e sulle confezioni dei prodotti. Per utilizzarli basta presentarli alla cassa del negozio, sia fisico che online, così da poter godere del vantaggio.

Purtroppo non è facile quantificare quanto effettivamente si possa risparmiare utilizzando questi buoni, o coupon, dato che dipende dagli acquisti fatti che non includono solo la spesa alimentare. I buoni possono essere usati per tutte le categorie di prodotti presenti in commercio.

Bisogna però prestare attenzione per non cascare in alcune trappole, ad esempio sconti non convenienti, siti truffa in cui si rischia di farsi clonare i dati sensibili o addirittura false offerte.