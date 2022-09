Test, sei umile o presuntuoso? Scoprilo guardando le immagini

Quanto sei davvero umile? Scoprilo con questo test scegliendo il ritratto che ti attira di più e leggendo il profilo corrispondente.

Guardando la seguente immagine, a quale dei 3 ritratti ti senti più vicino? La risposta rivela se sei una persona davvero umile o piuttosto presuntuosa. Curiosi di scoprirlo? Leggi il profilo corrispondente al ritratto prescelto.

E’ interessante osservare che “presunzione” si traduce in inglese con “over confidence”, troppa fiducia. In latino con “arrogantia”.

Ci sono gli umili e ci sono i presuntuosi. E talvolta non lo sanno nemmeno loro. Tutte le caratteristiche umane sono presenti negli uomini. Così ci sono persone che sistematicamente tendono a sottovalutarsi e a considerare le loro stesse performance come un pò meno valenti di quanto in realtà esse non siano.

Altri tendono invece a sopravvalutarsi e a giudicare il loro punteggio, i risultati di quel che fanno con una certa benevolenza. Infine, gli altri gli danno cinque ma loro si danno un bel sei e mezzo. Chi sbaglia nell’autovalutazione vive in un mondo strano: i valori suoi non sono quelli degli altri. I punteggi son diversi e quindi il mondo gli sembra strano.

Ritratto 1

Sei una persona che non sente il bisogno di mettere in mostra i propri meriti e il proprio valore. Sei consapevole dei tuoi limiti e anche se a volte ti piace sfidare te stesso e metterti alla prova, lo fai fondamentalmente per te stesso e non per dimostrare qualcosa agli altri, né per primeggiare a tutti i costi.

Ritratto 2

Tendi a ritenerti superiore agli altri e ad avere un’alta considerazione di te stesso, a tal punto da sopravvalutare in alcuni casi le tue capacità. Certo, la sicurezza in se stessi è importante, ma a volte risulti un po’ troppo presuntuoso, anche se non lo ammetti.

Ritratto 3

Sei una persona che ama mettersi in discussione, umile e pronta ad ascoltare il prossimo. Sei ambizioso ma non competitivo. Il tuo atteggiamento improntato alla semplicità ti apre molte porte. Tendenzialmente vai fiero di te stesso, ma senza risultare superbo.