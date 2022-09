Oroscopo, tanto amore in arrivo per 3 segni zodiacali: c’è anche il tuo?

Settembre è quasi finito e per i single di questi 3 fortunati segni zodiacali sta per arrivare un mese pieno di amore. Ottobre sembra essere uno dei mesi più favorevoli per i nati sotto il segno della Vergine, della Bilancia e del Sagittario.

L’anno lavorativo e scolastico è ricominciato e Settembre sta per concludersi portando con sé tanta instabilità sia dal punto di vista mentale che fisico. La routine sembra tornare ad un giusto ritmo in Ottobre e per i segni della Vergine, della Bilancia e del Sagittario è in arrivo una bellissima novità.

Ottobre romantico in arrivo

Settembre è stato per tutti un mese un molto particolare in quanto molte persone si sono ritrovate a rallentare il proprio stile di vita per risolvere una confusione interiore abbastanza debilitante. Ottobre però cambia totalmente le carte in tavola, in quanto Mercurio riprende il moto diretto nei primi giorni del mese. Marte invece sta per tornare retrogrado, ma gli effetti si vedranno il prossimo mese e colpiranno solo alcuni segni.

La notizia migliore è che Venere, il pianeta dell’amore, si trova in una posizione favorevole per tutto il mese di Ottobre, promettendo la scoperta di un grande amore per i 3 segni zodiacali citati in precedenza. Proprio grazie a Venere, la parte centrale di Ottobre è perfetta per migliorare l’affinità di coppia, aumentando l’armonia e l’affettività.

Vergine

Le previsioni del mese per i nati sotto il segno della Vergine son particolarmente favorevoli e questa condizione si protrarrà fino a gli inizi del nuovo anno. Verso il 15 Ottobre potrebbe capitare di dover rivalutare alcuni aspetti del lavoro, ricevendo nuove offerte e nuove collaborazioni, il cielo tuttavia consiglia di attendere la fine dell’anno per avere il tempo di ragionare bene sugli eventuali cambiamenti.

L’amore potrebbe arrivare durante tutto l’arco di Ottobre in quanto Venere renderà i single così tanto magnetici da attirare sempre l’attenzione proprio su di sé.

Bilancia

I fortunati Single della bilancia avranno un mese incredibilmente fruttuoso dal punto di vista lavorativo e romantico, perché finalmente riescono a liberarsi di Giove che è stato in opposizione fino al mese precedente. La situazione sembra stabilizzarsi soprattutto per le persone che si sono lasciate da poco, infatti nonostante la tristezza e la nostalgia del momento la presenza di Venere porterà nuovi interessanti incontri.

L’unico giorno leggermente negativo è il 10, in cui potrebbe insorgere un po’ di stress, facilmente risolvibile con il riposo ed una buona alimentazione.

Sagittario

L’oroscopo dei nati Sagittario è incredibilmente buono fino ad inizio 2023, sia dal punto di vista dell’amore che del lavoro. Rimane comunque importante dedicarsi con attenzione agli impegni, evitando di mettere troppo spesso le mani al portafoglio, infatti è meglio di programmare spese per non oltrepassare i budget.

L’amore sembra arrivare proprio in questo mese e potrebbe esserci anche il ritorno interessante di qualche incontro fatto durante l’estate.