L’aspirapolvere migliore da tenere in casa: hanno fatto un test apposta

Grazie alle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni, sono disponibili sul mercato tantissimi dispositivi che aiutano le persone a svolgere facilmente le classiche faccende di casa. I robot che aspirano la polvere sono diventati un must per quasi ogni famiglia, ma alcuni sono nettamente migliori di altri.

Altroconsumo ha da poco svolto dei test per verificare la qualità dei robot aspirapolvere presenti nei negozi, sia fisici ed online, ed ha creato una lista evidenziando le marche top per rapporto qualità prezzo.

I migliori robot aspirapolvere

Chi è che dopo una lunga ed estenuante giornata lavorativa ha voglia di perdere tempo a pulire casa? Acquistare questi dispositivi può davvero aiutare a tenere lontana la polvere anche mentre ci si dedica alle attività preferite.

La domotica sta facendo passi da gigante e nelle case possiamo trovare luci intelligenti, assistenti virtuali, sistemi di sicurezza automatici, condizionatori intelligenti e persino un frigo che indica ciò che ha all’interno, senza dover aprire lo sportello.

I robot aspirapolvere stanno diventando un amico inseparabile per tantissime persone, perché le migliorie apportate negli anni gli permettono di eseguire molto più efficacemente le pulizie, garantendo una massima personalizzazione tramite l’uso di un’app nello smartphone.

Altroconsumo ha quindi proposto una lista per indirizzare le persone ad un acquisto consapevole, evitando il rischio di spendere soldi per un prodotto scadente che non soddisfa i requisiti minimi di qualità.

Ecco i migliori secondo i test:

Al primo posto si può trovare il Neato Botvac d4 connected d402, che si trova in vendita al miglior prezzo su Amazon a 445 euro.

A seguire c’è il modello iRobot Roomba j7+ con un prezzo che si avvicina a 837 euro.

Successivamente compare il iRobot Roomba j7, una versione meno aggiornata della precedente, venduto mediamente a 629 euro.

Electrolux PI92-4STN PURE I9.2 ed il DYSON 360 HEURIST viaggiano a parimerito e costano rispettivamente 588 euro e 891 euro

Si prosegue con il ORWERK FOLLETTO VR300 e IROBOT ROOMBA 981 e sono venduti ad un prezzo che varia da 600 a 890 euro

Infine Altroconsumo propone i modelli ECOVACS DEEBOT OZMO T8 AIVI ed ECOVACS DEEBOT N8 PRO +, che sono leggermente meno potenti ma hanno un costo più abbordabile dato che si aggira sui 500 euro.

Probabilmente i prezzi per molte persone risulteranno eccessivi, ma questi robot aspirapolvere portano con sé tantissimi vantaggi davvero importanti, perché al rientro dal lavoro non ci si dovrà più preoccupare di impiegare altro tempo prezioso alla pulizia di casa.

I robot di questo genere infatti sono completamente autonomi, basta installare la base in un posto sicuro della casa, fargli scoprire tutte le stanze per avere un’analisi completa della casa e programmarne le funzioni anche a distanza, tramite app.