Lunedì 27 settembre la Nasa salverà la terra da un asteroide: andrà tutto bene?

A 11 milioni di chilometri dalla Terra il veicolo spaziale della missione DART (Double Asteroid Redirection Test) sta per impattare contro l’asteroide lunare Dimorphos. Cosa succederà?

La missione DART per difendere la Terra da impatti spaziali è finalmente arrivata al suo compimento. Vediamo i dettagli dell’evento.

Il tutto avverrà tra la notte del 26 e il 27 settembre alle 1:15, se non ci saranno imprevisti.

Il senso di questa missione è capire se saremo in grado di deviare l’orbita di un asteroide lanciandogli addosso qualcosa a tutta velocità. Una simulazione fatta su un asteroide che non è minaccioso per noi, ma che ci darà un mucchio di dati preziosi in caso ne dovesse arrivare uno davvero pericoloso.

“Stiamo esaminando gli asteroidi per assicurarci di non trovarci sulla loro strada. Studiamo anche gli asteroidi per saperne di più sulla formazione e sulla storia del nostro sistema solare. Ogni volta che vediamo un asteroide, ne catturiamo uno scorcio di un fossile del primo sistema solare”, ha detto Katherine Calvin, capo scienziata e consulente per il clima presso la NASA.

“Questi resti catturano un momento in cui si stavano formando pianeti come la Terra” ha aggiunto. “Gli asteroidi e altri piccoli corpi hanno anche fornito acqua, altri ingredienti della vita alla Terra mentre stava maturando. Stiamo studiando questi per saperne di più sulla storia del nostro sistema solare”.

Gli ingegneri del team DART stanno osservando attentamente la traiettoria del veicolo spaziale nei prossimi giorni prima dell’impatto, che dovrebbe avvenire alle 19:14.

“Nei prossimi due giorni, in realtà stiamo ancora eseguendo alcune manovre di correzione della traiettoria per assicurarci di essere sulla strada giusta per colpire l’asteroide”, ha detto Adams, anche lui scienziato NASA.

“Abbiamo provato molto, ma mentre attraversiamo la fase di crociera aggiorniamo i parametri nel veicolo spaziale per assicurarci di poter effettivamente colpire l’asteroide. E quindi negli ultimi due giorni, aggiorneremo quei parametri; Effettuerò controlli come lo streaming di immagini sulla Terra”.

“Quindi nei prossimi giorni scatteremo più immagini del sistema Didymos, faremo manovre di correzione della traiettoria e poi a 24 ore prima dell’impatto, è tutto a portata di mano”, ha aggiunto alla fine.

Un giorno i dati raccolti da questa missione potrebbero salvarci la vita come specie e potrebbero salvarla a tutto quello che ci circonda.

Un evento di grande portata storica che potrebbe davvero salvare la Terra semmai ce ne fosse bisogno in futuro. Molto presto saremo in grado di leggere nuove informazioni sulla vicenda.