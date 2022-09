Bonus Imu, esiste davvero ma in pochi lo sanno: come richiederlo

Il bonus Imu è il credito d’imposta del 50% dell’importo versato come seconda rata del 2021.

Lo sconto è stato introdotto con il dl 21/2022, e a stabilirne i criteri e le modalità di fruizione è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre.

Lo sconto Imu del 50% spetta alle imprese del turismo. In particolare agli immobili che rientrano nella categoria catastale D/2, quindi agriturismi, complessi termali, parchi tematici – inclusi quelli acquatici e faunistici -. Il bonus Imu è valido anche per le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta.

Tra i requisiti per accedere al credito d’imposta c’è il calo di fatturato di almeno il 50% tra il secondo trimestre 2021 e lo stesso periodo del 2019. Inoltre non bisogna risultare in difficoltà economica alla data del 31 dicembre 2019 e i proprietari devono essere anche gestori delle attività.

per ottenere lo sconto Imu del 50% bisogna compilare l’apposita autodichiarazione e inviarla dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

“Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti»

della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta.