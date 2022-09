Reddito di Cittadinanza: quando ci sarà la ricarica di Settembre

Il Reddito di Cittadinanza è un sostegno, fornito dal Governo, a difesa delle famiglie che a causa della disoccupazione sono rimaste senza un introito monetario. Grazie all’RDC si può godere di un compenso mensile utile all’acquisto dei beni di prima necessità, ma quando avverrà la ricarica di questo mese?

Non tutte le famiglie possono accedere a questo beneficio, infatti per riuscire ad ottenere il Reddito di Cittadinanza serve soddisfare dei requisiti abbastanza rigidi. Nell’articolo potrai conoscere le modalità per richiederlo e sapere quando viene effettuata la ricarica di Settembre.

Come ottenere il Reddito di Cittadinanza e come funziona

Le condizioni che permettono di avere accesso all’RDC sono diverse per ogni nucleo familiare, tuttavia esistono dei parametri che aiutano a destinare questo aiuto solo alle persone realmente in difficoltà economiche.

I requisiti, visionabili nella loro completezza sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it, comprendono condizioni come:

Cittadinanza italiana

Permesso di soggiorno in corso di validità (per gli stranieri)

Un valore ISEE inferiore a 9,360 euro

Un valore di patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ai 30mila euro

Un valore di patrimonio mobiliare non superiore a 6mila euro annui (somma che cambia in base alla composizione del nucleo familiare)

Un reddito annuo inferiore ai 6mila euro (somma che cambia in base alla composizione del nucleo familiare)

Nel caso in cui si rispettino tutte queste richieste si può fare richiesta sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it, al CAF di riferimento e presso gli Uffici Postali.

Una volta che l’RDC viene assegnato ad una famiglia, viene spedita la carta con cui si potranno effettuare prelievi, bonifici, pagamenti delle utenze, bollette e si potrà acquistare ogni genere di beni di consumo, come la spesa alimentare.

Ci sono tuttavia alcune spese vietate, consultabili sul sito, che rischieranno di far rimuovere il benefico al nucleo familiare, sia temporaneamente che definitivamente.

Quando ci sarà la ricarica di Settembre

L’importo viene erogato ogni mese a partire dal giorno 22 per i vecchi percettori ed a partire dal 16 per le nuove richieste. La ricarica di Settembre quindi avverrà in questi giorni, sempre a partire dal 22 o dal 16.

Rimane importante sapere che l’importo del sostegno deve essere speso completamente in quanto un uso parziale del denaro porterà ad una ricarica con importo inferiore nei mesi successivi.

Il Reddito di Cittadinanza ha una valenza di 18 mesi e potrà essere rinnovato solo dopo che la domanda risulterà “Terminata”. Per ottenere nuovamente il sussidio si dovrà ripresentare domanda, confermando nuovamente le proprie condizioni familiari, compresi di ISEE aggiornato.