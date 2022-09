Plasma Solare, quando colpirà la Terra: siamo in pericolo?

Quali sarebbero le conseguenze se il Plasma Solare colpisse la Terra? Siamo in pericolo?

Scopriamo quali sono gli effetti del Plasma Solare e soprattutto quando potrebbe colpire la Terra. Nelle prossime righe tutto sul Plasma Solare.

Il Plasma solare sta per colpire la Terra, quali sono gli effetti che causa?

Il plasma solare non è altro che una particolare sostanza presente sul sole, responsabile di quelle che conosciamo come aurore boreali. Ma cos’è davvero il plasma? Si tratta del quarto stato della materia, uno stato che si presenta come un gas ionizzato la cui carica totale è neutra, grazie alla sua costituzione di ioni e di elettroni.

Il plasma non lo troviamo solo nelle aurore boreali, ma anche nei fulmini che non sono altro che intere colonne di plasma. Quando però avvengono vere e proprie esplosioni di plasma solare può capitare che gli effetti si risentano anche sul nostro pianeta. Vediamo quali sono.

E’ il caso della recente esplosione solare che secondo gli scienziati colpirà la Terra nelle prossime ore. Cerchiamo di scoprire di più sull’evento, valutando anche quali potranno essere gli effetti visibili sul nostro pianeta.

L’esplosione di Plasma solare prevista sulla Terra: è pericolosa?

Pochi giorni fa e più precisamente il giorno venerdì 16 settembre, sono avvenuti diversi blackout radio in tutto il Medio Oriente ed in gran parte del continente africano.

Non molti lo sanno ma i blackout sono la principale conseguenza delle tempeste geomagnetiche e delle esplosioni di plasma solare. E’ proprio grazie a questi blackout che è stato possibile individuare un’esplosione di plasma solare che il 22 settembre avrebbe colpito la Terra.

Si tratta di un evento che è stato classificato di livello M8, la seconda categoria più forte. Le conseguenze fortunatamente non sono state così allarmanti, ma sicuramente alcuni effetti oltre i blackout saranno ben visibili sulla Terra e non solo durante la giornata in questione, ma per tutta la settimana.

I possibili effetti sono appunto le aurore boreali che potranno essere viste in diverse zone del nostro pianeta, oltre al classico Nord Europa e Nord America. Potrebbero inoltre registrarsi delle interferenze radio per tutta la settimana.

Un evento abbastanza raro che fortunatamente non ha lasciato e si spera non lasci conseguenze più gravi di qualche interferenza o di qualche spettacolo della natura come l’aurora boreale. Stiamo attenti quindi nei prossimi giorni, perché in tutto il mondo potremmo assistere a qualche evento di grande portata davvero inaspettato.