Andrea Giambruno: quanto guadagna il compagno di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno è il primo “first gentleman” ed è un giornalista e conduttore di Studio Aperto ed autore di numerosi programmi di successo. Con la vittoria della compagna in politica anche la sua vita sta per messere messa sotto i riflettori.

Ora che i risultati delle elezioni hanno mostrato la stracciante vincita del partito di Fratelli d’Italia, la sua vita messa è sempre più al centro dell’attenzione e del gossip. Scopriamo chi è, quanto guadagna e come la pensa.

Chi è Andrea Giambruno

Il giornalista e conduttore è nato a Milano nel 1981, è laureato in Filosofia ed ha intrapreso una carriera in televisione, diventando autore di molti programmi amati dal pubblico e lavorando come giornalista e presentatore a Studio Aperto. Nella sua carriera ha lavorato sia per Mediaset che per MTV, tra i programmi più famosi si può trovare Quinta Colonna, condotto da Paolo Del Debbio, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia.

Andrea Giuambrusco è stato anche volto di Tgcom 24 ed ha cominciato a condurre Studio Aperto il 14 Settembre 2020.

Della sua vita privata si sa molto poco, tant’è che non è raggiungibile su alcun social noto. I dettagli della sua quotidianità derivano principalmente dalle condivisioni social della compagna Giorgia Meloni, con cui è legato sentimentalmente dal 2013 e da dalla loro storia è nata la figlia Ginevra nel 2016.

L’incontro con la Meloni ed il suo patrimonio

I due si sono conosciuti dello le quinte del programma televisivo “Quinta Colonna” e lo stesso Andrea, ora first gentleman, ha dichiarato di essere stato vittima di un colpo di fulmine e ad un’intervista rilasciata al Libero ha aggiunto; “Una sera è arrivata da Del Debbio dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per un assistente. Per me quella banana vale più di quella di Cattelan venduta a 120mila euro. Mi ha chiamato poi lei, ma non è stato casuale, ci ho dovuto lavorare, come sempre con Giorgia“.

La coppia non risulta sposata ed anzi Giorgia Meloni ha rivelato a “Verissimo” che il compagno soffre un po’ della sua posizione come politica. Ha aggiunto infine che il loro matrimonio non è in programma al momento.

Data la sua riservatezza, non è facile conoscere i guadagni di Andrea Giambruno, tuttavia vedendo il suo curriculum ed i programmi di cui è stato autore, si può sicuramente dire che non si trattino di cifre di poco conto.

Andando per stime un autore può guadagnare da €1200 al mese fino ad arrivare a toccare i 120.000 euro a trasmissione.