Grande Fratello Vip, sapete quanto guadagnano i concorrenti? Rimarrete sbalorditi

I cachet del Gf Vip 2022: quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello? Scopriamolo insieme nell’articolo

Gli stipendi del Gf Vip creano sempre molta curiosità e anche polemiche. Scopriamo quanto guadagnano i concorrenti. Le opinioniste sono strapagate.

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello, tutti i cachet

Scopriamo tutti i cachet del Gf Vip 2022 e quanto guadagnano i concorrenti Grande Fratello Vip. Le porte della casa si sono riaperte per accogliere 23 personaggi famosi, pronti a restare nella casa per circa sette mesi.

Quella del 2022-23 sarà infatti l’edizione più lunga di sempre e si batterà il record dello scorso anno. Più passa il tempo, più i “Vipponi” guadagnano. Ma attenzione perché I più pagati non sono loro, bensì conduttore e opinioniste.

Anche quest’anno vale una regola fondamentale, cioè più un personaggio è famoso più il suo cachet è alto. Alla conduzione della settima edizione ritroviamo Alfonso Signorini, affiancato questa volta da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Grande attenzione anche per quanto riguarda il cachet delle due artiste. Ma quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip?

Innanzitutto ricordiamo che il vincitore otterrà un monte-premi finale di ben 100mila euro. Di cui la metà sarà devoluta in beneficienza. Ad aggiudicarsi l’ambito premio lo scorso anno è stata Jessica Selassiè, che fra qualche mese dovrà cedere lo scettro ad un altro Vippone.

Se i compensi sono corrispettivi alla notorietà dei concorrenti, quest’anno si può ben capire che i cachet sono tutti belli alti. Da Pamela Prati, ad Antonino Spinalbese rimasto al centro del gossip per mesi per la sua storia con Belen Rodriguez. Dal costumista Giovanni Ciacci che ha rivelato di essere sieropositivo alla icona trans Elenoire Ferruzzi, passando poi per Patrizia Pellegrini, Amaury Perez e molti altri.

Ma quanto guadagnano davvero tutti quelli del GF Vip? Il compenso settimanale di opinionisti, concorrenti e presentatore

Ogni Vippone ha qualcosa da raccontare e una storia emozionante alle spalle. Tutti desiderano mettersi alla prova, lanciare dei messaggi e quasi sicuramente anche guadagnare. I cachet del Gf Vip 2022 variano in base alla popolarità del personaggio. Più è famoso, più è alto il compenso.

Andiamo allora a vedere quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello alla settimana. Al momento non sono ancora state rivelate le cifre esatte, ma si possono fare delle stime. Anche quest’anno i cachet dei concorrenti dovrebbero aggirarsi tra i 5.000 e i 15.000 euro alla settimana.

C’è sempre chi prende di più e chi prende di meno. Secondo alcune voci il cachet di Elisabetta Gregoraci è stato molto più alto rispetto a quello dei suoi compagni d’avventura. Più un Vippone resta nella casa, più il suo compenso finale sarà alto.

Quest’anno, però, a guadagnare più di tutti sarebbero conduttori e opinionisti. Il compenso di Alfonso Signorini si aggirerebbe attorno ai 30.000 euro a settimana. Quello di Sonia Bruganelli sarebbe di 12mila euro a settimana. Quello di Orietta Berti invece sarebbe di 10.000 euro a settimana.

Oltre ai compensi settimanali previsti per la permanenza in casa, il vincitore otterrà un ricco montepremi. Anche quest’anno la somma è di 100.000 euro, la metà della quale dovrà essere devoluta in beneficienza ad un’associazione a scelta del vincitore.

Quest’ultimo potrebbe anche decidere di dare l’intera somma, come fece Tommaso Zorzi che destinò tutta la sua vincita ad un’associazione che si prende cura di anziani rimasti soli.

Chi sarà il Vip che guadagnerà di più? Lo scopriremo fra qualche mese.