500 lire con le caravelle controvento: attenzione, vale una vera fortuna!

La vecchia 500 lire è tra le monete che hanno segnato la storia del nostro paese. Una, tra le più rare e di valore, è la 500 lire in argento con le caravelle controvento. Ma quanto vale la 500 lire con le caravelle al contrario? Occhio, perché la risposta potrebbe davvero sorprendervi!

I collezionisti di monete e gli appassionati di numismatica certamente lo sapranno. Eppure non tutti sanno, che alcune monete della vecchia lira possono valere una vera e propria fortuna inaspettata. Si tratta, chiaramente, di monete piuttosto rare e quindi non è facile trovarle in circolazione. Ma chissà, magari rovistando tra le vecchie cose conservate in cantina potrebbe sbucarne fuori una! Tra le monete più rare, ricercate e più pagate in assoluto, ci sono, senza dubbio, le 500 Lire caravelle controvento. Un pezzo del genere, vanta quote di mercato davvero significative.

500 lire con le caravelle controvento

Questa moneta è stata coniata nel 1957 in poche migliaia di esemplari, poco più di 2 mila per la precisione. Del resto, si trattava della versione prova della moneta da 500 lire caravelle. Il pezzo è stato realizzato interamente in argento 835, con un diametro di 29 millimetri ed un peso di 11 grammi. Ma cosa rende davvero speciale questa vecchia moneta?

Ciò che rende davvero speciale questa moneta della vecchia lira sono due caratteristiche importanti. Innanzitutto, sul rovescio della moneta, proprio in basso a sinistra, compare la scritta “prova”. Ma ciò per cui è davvero passata alla storia, è che le vele delle tre caravelle che accompagnarono Cristoforo Colombo alla scoperta delle Americhe, sono orientate controvento. Si avete capito bene! Al centro della moneta c’è la raffigurazione delle tre caravelle in navigazione verso destra, la Nina, la Pinta e la Santa Maria; mentre, le bandiere poste sopra gli alberi maestri delle tre navi si trovano in direzione opposta rispetto a quella delle vele. Proprio per questo motivo, la moneta è conosciuta anche come la 500 Lire con le caravelle controvento.

500 lire 1957 vele al contrario: ecco quanto valgono

Il valore della 500 lire 1957 vele al contrario è davvero notevole. Infatti, si tratta di una moneta davvero molto rara che, se conservata in ottime condizioni, ovvero, in condizioni fior di conio, può raggiungere cifre da capogiro. Chiaramente, il valore della moneta dipende molto dal suo stato di conservazione. Ad ogni modo, il prezzo parte da 5 mila euro e può raggiungere facilmente i 15 mila euro se la moneta è conservata in ottime condizioni, ovvero, in condizioni fior di conio.