I cibi per combattere la malinconia: provare per credere

La malinconia si combatte a tavola: ecco gli alimenti che regalano felicità. La lista completa di cibi per ritrovare il sorriso.

Supera la malinconia con i cibi che contengono il triptofano, l’aminoacido in grado di stimolare la serotonina, ormone della felicità. I dettagli nell’articolo.

In autunno riprendono le attività: lavoro, scuola, famiglia. Gli impegni si moltiplicano e allo stesso tempo l’approssimarsi della lunga stagione fredda causa un po’ di depressione e malinconia.

Possiamo però trovare conforto nell’alimentazione, perché per essere positivi, migliorare la concentrazione e alleggerire l’animo ci sono i mood food, veri e propri alleati nel cambio di stagione, che hanno un potere equilibrante e ci aiutano a tornare in forma e ad affrontare la giornata col sorriso.

La lista dei cibi antidepressivi: come superare la malinconia

1 – Cioccolato fondente: al primo posto sul podio dei cibi che maggiormente ci aiutano a essere felici non poteva che trovarsi il cioccolato. Grazie all’alto contenuto di triptofano, prebiotici e antiossidanti, l’amata tavoletta stimola la produzione di ormoni connessi all’attività cerebrale ed emotiva, cioè serotonina ed endorfine. Perfetto quindi per contrastare la depressione. È considerato per eccellenza il migliore antidepressivo naturale.

2 – Frutta secca: buona da sgranocchiare e perfetta come spuntino, ma non solo. Mandorle, arachidi, anacardi e pinoli sanno regalare felicità, avendo un alto contenuto di triptofano. Le mandorle dolci possono fornirne circa 494 milligrammi per ogni 100 grammi di prodotto.

3 – Formaggi e latticini: non tutti i formaggi sono uguali, perché alcuni possono regalarci più felicità di altri. In una dieta equilibrata non possono mancare pecorino, parmigiano e formaggio grana. Ottimi per condire la pasta o come contorno o fine pasto. Sono amici del buonumore grazie a un contenuto di triptofano che va da 310 a 324 mg per ogni 100 grammi.

4 – Uova: le uova sono una miniera di benessere. Le uova hanno un buon contenuto di proteine nobili dall’alto valore biologico e inoltre contengono ferro, fosforo e calcio in buone quantità oltre che la vitamina K2, utile per rafforzare le ossa, e le vitamine del gruppo B, tra cui soprattutto la vitamina B12, ed anche la vitamina D. Ma non è tutto, perché il tuorlo dell’uovo contiene ben 237 mg di triptofano per 100 grammi di prodotto, quasi 200 mg un nuovo intero.

5 – Legumi: raccomandati dai nutrizionisti, i legumi sono ricchi di antiossidanti e aiutano a ridurre i danni causati dai radicali liberi. Naturalmente privi di colesterolo, hanno pochissimi grassi. Estremamente ricchi di ferro e grazie all’alta concentrazione di fibre, favoriscono la regolarità intestinale e aiutano a combattere la stitichezza. Fagioli e lenticchie sono da privilegiare a tavola, perché tra i legumi sono quelli a più alto contenuto di triptofano.

6 – Cereali: anche il consumo di cereali aiuta a sentirsi più felici. Oltre a regalare sazietà, forza ed energia, sono perfetti per tirare su il morale.

7 – Asparagi e spinaci: se in primavera possiamo contare sugli asparagi freschi, in autunno puntiamo su quelli surgelati o sugli spinaci, gustosi e amici della linea. In tavola la verdura non deve mai mancare, meglio se quella che consumiamo è anche capace di regalarci felicità.

8 – Frutta: la frutta rende felici, dolce e gustosa com’è. Tuttavia, se vogliamo ricaricare le pile e fare scorta di felicità, meglio puntare su sulle banane che, oltre a potassio e vitamina B e acido folico, hanno un buon contenuto di triptofano, tanto che questo frutto è particolarmente indicato quando si soffre di depressione.