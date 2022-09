Bot a 6 mesi, giorni cruciali: si prevedono scintille per chi investe

Seconda asta di settembre utile per collocare titoli BOT a 6 mesi. Il calendario è pubblicato sul sito del MEF. Vediamo nel dettaglio.

È il comunicato numero 167 pubblicato il 23 settembre 2022 a rendere noto l’emissione di nuovi titoli BOT la cui prenotazione da parte del pubblico sarà il 27 settembre. Nell’articolo l’intera vicenda.

Nuovi titoli BOT a 6 mesi per chi investe, sono giorni importanti

Il 28 settembre 2022, entro le ore 11, dovranno essere presentate le domande per l’asta di BOT a 6 mesi. Nei giorni successivi, il 29 settembre e il 30 settembre si svolgeranno rispettivamente il collocamento supplementare per i BOT a 6 e a 12 mesi e la pubblicazione della data di regolamento. Queste le date da ricordare e segnare sul calendario.

I BOT saranno collocati tramite il sistema di asta competitiva. Quindi su richieste espresse in termini di rendimento. Gli operatori potranno presentare fino a un massimo di cinque richieste di acquisito. Ogni richiesta deve partire da un minimo di 1.000 euro. I rendimenti indicati dovranno essere espressi in percentuale e possono subire una variazione di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

Tutte le richieste devono presentare il rendimento con una cifra pari o superiore a 1.500.000 euro.

All’asta competitiva possono partecipare gli operatori Specialisti in titoli di Stato e gli Aspiranti Specialisti. Questi dovranno inviare alla Banca d’Italia le richieste con i relativi importi tramite la Rete nazionale interbancaria nei termini stabiliti dal decreto di emissione e nelle modalità già conosciute dagli operatori.

In caso di malfunzionamento del sistema, le richieste potranno pervenire tramite un modulo da inviare via fax. Invece, altre modalità di invio non saranno prese in considerazione. Inoltre se l’importo delle richieste supera quello stabilito dal Tesoro saranno presi in considerazione solo quelle con il rendimento più basso.

Nel comunicato stampa il ministero porta a conoscenza che al 14 settembre che i BOT totali in circolazione è pari a 109.105,083 milioni di euro, così suddivisi:

semestrali: 28.358,93 milioni di euro;

annuali: 80.746,153 milioni di euro.

Tutte le caratteristiche dei BOT a 6 mesi, tutto tra pochi giorni

Domani il Tesoro terrà la sua consueta asta mensile di BoT a 6 mesi. Sarà la prima dopo le elezioni politiche di domenica scorsa. Già stamattina, però, sarà la volta dei titoli di stato a medio-lungo termine, un banco di prova per verificare la reazione degli investitori al voto sul mercato primario. Nel dettaglio, saranno in offerta Buoni ordinari del Tesoro per l’importo minimo di 5 miliardi di euro. Con scadenza 31 marzo 2023 e avranno durata pari a 182 giorni.

BOT 6 mesi caratteristiche

ISIN: IT0005508244

tranche: prima

emissione: 30 settembre 2022

scadenza: 31 marzo 2023

durata in giorni: 182

importo offerto: 5 miliardi di euro