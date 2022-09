In arrivo un bonus fondamentale: fino a 1.600 euro per le famiglie

Il nuovo bonus messo a disposizione dal Governo incentiva tutti i giovani ad iscriversi ai corsi sportivi del 2022, ricevendo un sostegno economico che può arrivare a raggiungere 1.600 euro. Ecco chi può richiederlo.

La nuova misura del Governo è pensata per tutte quelle famiglie in difficoltà economica con figli a carico. Il tetto massimo stabilito è di 1.600 euro per nucleo familiare e per accedere al bonus bisogna soddisfare alcuni requisiti ben precisi.

Chi ha diritto al bonus

Con la crisi economica presente in Italia, l’aumento dell’inflazione ed i rincari di utenze ed alimenti, causati anche dalla presenza della guerra in Ucraina, molte famiglie non hanno più avuto la disponibilità economica per permettersi i costi dell’iscrizione dei corsi sportivi per i propri figli.

Grazie a questo incentivo però tutte le famiglie con almeno 3 figli di età compresa tra i 6 ed i 15 anni e che dispongono di un ISEE inferiore ai 17.000, potranno finalmente avere l’occasione di iscrivere i figli alle attività sportive preferite.

Inoltre, per chi ha più di 4 figli, l’ISEE massimo richiesto è pari a 28.000 euro.

Per presentare domanda sarà necessario presentare l’ISEE in corso di validità. Il bonus si può già richiedere, in quanto l’apertura delle richieste è avvenuta Mercoledì 21 Settembre.

Cosa si può fare con il bonus

Questo sostegno è stato pensato dal Governo per permettere a bambini e ragazzi, dai 6 ai 15 anni, di frequentare un’attività sportiva. Il voucher in questione è spendibile nelle attività scelte e garantisce un massimo di 400 euro a figlio.

La prima regione ad attuare questa misura è stata la Campania che ha aperto il portale telematico su cui effettuare la richiesta. Questo bonus arriverà a costare oltre 400 milioni di euro e la Regione continuerà ad erogarlo fino ad esaurimento risorse.

Il bonus sport (questo è il suo nome ufficiale) è previsto dalla legge di bilancio del 2022 e attualmente riesce a garantire un aiuto a tutte quelle famiglie che vivono con un reddito medio-basso.

Lo sport, oltre ad essere una valvola di sfogo molto importante per i giovani, apporta benefici a tutto l’organismo, prevenendo patologie come l’obesità, aumenta l’autostima ed aiuta a controllare le emozioni ed a combattere l’ansia e la stanchezza derivati dalla scuola e dallo studio.

Inoltre, grazie allo sport, i ragazzi cominciano a riconoscere l’importanza del gioco di squadra, creando nuove amicizie.

Grazie a questo provvedimento del Governo, tutti i ragazzi che hanno vissuto il periodo del Covid in pieno lockdown potranno finalmente tornare alla normalità, iscrivendosi al corso sportivo che più li rappresenta.