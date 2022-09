Moneta da 50 Lire: se hai una di queste, possiedi un tesoro, sai quanto vale?

Chi non ricorda la vecchia moneta da 50 lire! E chissà quante volte ci è passata tra le mani! Eppure, non tutti sanno che alcune versioni di questa indimenticata moneta, possono valere un piccolo tesoro. Ecco quali sono e quanto valgono.

Era il gennaio 2002, quando l’Euro entrava ufficialmente in circolazione. Eppure, nonostante siano passati tanti anni, la cara vecchia Lira non ha mai lasciato il cuore degli italiani. In più, alcune monete rare del vecchio conio, oggi, possono valere davvero un bel gruzzoletto. Sei curioso di sapere quali sono le monete che ti permettono di guadagnare una vera e propria fortuna? Continua a leggere.

Moneta da 50 Lire: ecco quanto vale

Prima di parlare di cifre vere e proprie, è opportuno specificare che il valore delle vecchie monete, è influenzato da diversi fattori. Innanzitutto, il valore di una moneta è influenzato dalla rarità, dunque, tirature limitate, prove o errori di conio. Oltre che dalla rarità, la quotazione di una moneta dipende molto anche dallo stato di conservazione. Una vecchia moneta conservata in ottime condizioni, che quindi non presenta graffi o segni di usura è detta fior di conio. Ebbene, una moneta fior di conio rara, può raggiungere cifre davvero da capogiro.

Tornando alle care vecchia 50 lire, sappiamo che nel corso degli anni, la moneta ha avuto diverse versioni. Di queste versioni della 50 lire, alcuni esemplari sono estremamente ricercati e desiderati da collezionisti di monete ed appassionati di numismatica. In tanti sono disposti a fare delle vere e proprie follie pur di aggiungere uno di questi pezzi alla propria collezione di monete rare.

La prima tra le versioni della 50 lire più quotate e ricercate è la 50 lire Vulcano di prova dell’anno 1950 e di quelle coniate nei tre anni successivi. Alcune 50 lire del 1950 sono state battute all’asta per oltre 3 mila euro, mentre le versioni del 1953 hanno di gran lunga superato gli 11 mila euro.

Un’altra moneta tra le 50 lire più ricercate e pagate fior fior di quattrini, c’è la 50 lire del 1954. Questo esemplare, ha raggiunto cifre davvero pazzesche! Superando i 20 mila euro.

Tra le monete da 50 lire che oggi hanno acquistato un valore altissimo, la serie di monete 50 lire piccole emesse dal 1991 al 1993 e il 1995. Stiamo parlando di monete, che se presentate insieme ed in condizioni fior di conio, possono valere esattamente quanto un appartamento! Si hai capito bene! Se possiedi queste monete delle vecchie lire, hai tra le mani un vero tesoro dal valore di oltre 300 mila euro.