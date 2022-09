Oroscopo, per le stelle sono nati per stare insieme: sei con la persona giusta?

Ci sono dei segni zodiacali in particolare che sono proprio fatti per stare insieme, altri invece no. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Molto spesso pensiamo che quando incontriamo una persona e ci innamoriamo, le cose vadano sempre per il verso giusto. Ma non sempre è così. Vediamo i segni zodiacali fatti per stare insieme.

Per l’oroscopo sono fatti per stare insieme, parliamo di segni zodiacali

I motivi per cui alcune coppie spesso non riescono a stare insieme sono tantissimi. E secondo le stelle incide molto anche il segno zodiacale. Infatti ci sono alcuni segni che sono fatti per stare insieme, mentre altri che non riescono proprio creando squilibrio nella coppia. Di chi si tratta? Vediamoli insieme.

Non decidiamo noi di chi innamorarci: a volte è un vero e proprio colpo di fulmine, altre volte invece è un semplice gioco che finisce per diventare un qualcosa di più importante. C’è solo un problema: quando ci innamoriamo di qualcuno, non sempre siamo sicuri di essere corrisposti da quest’ultimo.

Molto spesso tutto ciò dipende anche dal segno zodiacale a cui apparteniamo. Ci sono infatti alcune coppie che sono destinate a stare insieme e altre che invece, nonostante i diversi sforzi, non riescono in alcun modo ad essere compatibili.

Se vogliamo partire dai secondi, possiamo dire che di certo coloro che non potranno mai stare insieme sono i Gemelli e il Capricorno: due segni così diversi tra di loro; diverse idee, diversi punti di vista e diverso spirito con cui affrontare le situazioni li porterebbero a rompere in men che non si dica.

Invece dallo zodiaco è vista molto bene la coppia Cancro-Capricorno. Due opposti che si attraggono. In fondo due poli opposti si attraggono, mentre due simili si respingono.

Tutti i segni che per l’oroscopo devono stare insieme, quali sono, le coppie

Per i Gemelli Il suo compagno perfetto potrebbe essere sicuramente il Sagittario. Entrambe persone piene di spirito, voglia di fare e con tantissime idee innovative in testa; pronti a distruggere il mondo, in modo positivo, e ad essere pronti ad esserci sempre l’uno per l’altra. Seconda coppia out è sicuramente quella composta dalla Bilancia e dallo Scorpione, segni troppo opposti.

La Bilancia invece farebbe una bellissima coppia con l’Ariete: entrambi dei segni pieni di positività, di equilibrio, dolcezza e contentezza, che sanno sempre come uscire dalle situazioni un po’ più complesse. Ci sono sempre l’uno per l’altro e riescono a far funzionare la coppia anche in un momento un po’ più difficile.

E lo Scorpione? La sua parte mancante della mela sicuramente apparterrà al segno dell’Acquario. Anche questo è un secondo caso di opposti che si attraggono: lo Scorpione così deciso e fermo nelle sue scelte e l’Acquario così pronto ad ascoltarlo e sostenerlo sempre, facendo sentire la sua voce quando ce n’è bisogno.

Continuando poi sull’onda delle coppie sicuramente troviamo il Leone e i Pesci. Anche loro così opposti tra loro: da un lato l’immagine dalla fierezza, del coraggio e della “prepotenza”, dall’altro la voglia di sognare, l’eterno bambino e la voglia di pace in tutto ciò che si fa. Questi due segni, possono essere davvero una bellissima coppia se trovano insieme il giusto equilibrio.