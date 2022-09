Superbonus, la vera novità si chiama Poste Italiane: fantastico

Poste Italiane accetta la cessione dei crediti legata al Superbonus ma solo rispettando specifiche condizioni. Scopriamo quando è possibile.

Ristrutturare casa con un efficientamento energetico cedendo i crediti a Poste Italiane è possibile. Analizziamo i dettagli della vicenda.

La vera novità per il Superbonus: Poste Italiane è la svolta

Privati, imprese e liberi professionisti possono cedere il credito a Poste Italiane a condizione di aver sostenuto le spese nell’ambito di prime cessioni. Il tutto con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus 110% o ad altri Bonus edilizi.

La ripartenza della misura quindi è cominciata grazie all’azienda italiana. La piattaforma è utilizzabile anche adesso per procedere con la cessione a condizione che si rispettino determinate condizioni. Gli obblighi imposti in realtà sono limitanti ma necessari per il corretto funzionamento del Bonus.

Possono cedere i crediti a Poste Italiane solo gli interessati che hanno sostenuto in maniera diretta gli oneri e solo per le quote annuali fruibili dal 2023 con riferimento alle spese effettuate nel 2022 o alle rate residue di spese degli anni precedenti. L’importo massimo che si può cedere è di 150 mila euro anche attraverso più cessioni.

Quindi Poste Italiane limita la proposta ai contribuenti che hanno effettuato i lavori e che risultano primi beneficiari del credito d’imposta. Tali soggetti dovranno anche procedere con la richiesta esclusivamente utilizzando la piattaforma dedicata previa registrazione del credito sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I crediti d’imposta già oggetto di trasferimento non verranno accettati. Tale direttiva vale anche per i crediti maturati in seguito allo sconto in fattura.

Ciò significa che un condominio potrà rivolgersi a Poste Italiane solo dopo aver pagato gli interventi ammessi al Superbonus senza sfruttare lo sconto in fattura che la ditta potrebbe applicare. La ditta stessa successivamente non potrà chiedere la cessione a Poste perché non si tratterebbe di una prima cessione.

Quello che occorre sapere per cedere il credito a Poste Italiane

La cessione del credito è concessa solo ai titolari di un conto corrente BancoPosta e vale per privati, professionisti e imprese. Come detto, la richiesta dovrà essere inoltrata telematicamente accedendo alla piattaforma di riferimento con le credenziali digitali SPID. Poste Italiane chiede ai clienti che la casella di posta sia visualizzata frequentemente per non perdere informazioni o richieste importanti.

Occorre anche sapere che le domande saranno accettate solamente con riferimento alle cessioni del credito in cui il cedente si sia avvalso di un intermediario finanziario approvato dall’Agenzia delle Entrate e di un asseveratore. Infine, ricordiamo che le tempistiche dell’istruttoria possono avere una durate di due mesi e mezzo a cui aggiungere i tempi delle verifiche del Fisco.