Affitto da sogno, 30 euro al mese circondato dalla natura: corri subito!

Esiste un paese in cui l’affitto è quasi gratis, immerso nel verde e ricco di bellezze naturali. Il costo simbolico è di un euro al giorno, cioè 30 euro al mese.

Un’opportunità da non perdere per chi ama vivere lontano dal traffico e dallo smog cittadino magari lavorando in smartworking o sviluppando un’attività di artigianato.

Affitto quasi gratis? Ecco dove trovarli in Italia

Un sogno che si realizza per molte persone e famiglie che hanno difficoltà a pagare gli affitti in continuo rialzo ma anche per chi ama la pace e la vita immersa nella natura. Un affitto irrisorio al costo di un caffè al giorno per avere una casa situata in uno splendido scenario naturale. Non stiamo parlando di un Paese lontano o di un isola deserta ma di una regione italiana, una delle province più ricche del Belpase che si trova nell’Italia settentrionale.

Solo 30 euro al mese per avere un’abitazione in affitto, sembra incredibile ma è tutto vero. Ma dove si trova questa città e come si può fare per richiedere una casa da affittare a tale cifra? Niente di complicato, lo scopo è ripopolare la zona facendo conoscere una delle meraviglie italiane che può tornare a essere vissuta come merita grazie allo smartworking.

Dove si trova la città con affitti a 1 euro al giorno?

Non è un’invenzione o una notizia fake, questo paese è reale. Si trova nella regione del Veneto, nella località Pedemonte in provincia di Vicenza. Lo spopolamento dei piccoli paesi per necessità di lavoro, hanno portato a privare alcuni borghi meravigliosi dei suoi abitanti. L’iniziativa del Comune di Pedemonte vuole aumentare la popolazione nel paese ricco di tradizioni e storia, offrendo la possibilità di affittare casa a un prezzo inimmaginabile.

L’area in cui si trova Pedemonte è rinomata e molto bella quindi adatta alla vita di singoli e famiglie che amano la pace e il silenzio che si può godere solo in mezzo alla natura. Grazie alla possibilità attuale di lavorare e studiare a distanza, chiunque può decidere di cambiare vita liberandosi da stress, rumore e smog per ritrovare la bellezza in un piccolo borgo. I posti sono limitati e gli appartamenti nuovi, infatti è proprio il Comune di Pedemonte ad avere acquistato un palazzo che dopo la ristrutturazione sarà affittato a chi ne farà richiesta a soli 30 euro al mese.