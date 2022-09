Bollo auto addio! Ma non per tutti: chi può davvero sorridere

Il bollo auto è un incubo per molti automobilisti ma ora molti di loro potranno dirgli addio per sempre. Non è una fortuna per chi possiede alcune tipologie di auto, ecco quali sono.

La legge italiana comprende alcune spese obbligatorie che vanno a impattare sull’economia domestica di ogni famiglia. Tra queste c’è la tassa auto fino ad oggi obbligatorio per tutti.

Bollo auto, novità in arrivo

In questo periodo di crisi energetica in cui i costi di ogni genere lievitano e fanno mutare lo stile di vita di molte persone, evitare almeno una spesa è già un vantaggio. Scopri subito se rientri nelle categorie esonerate dalla tassa annuale sulla macchina.

L’auto è un mezzo di trasporto essenziale nella vita di tutti i giorni, per le famiglie e per i singoli individui. Fondamentale per andare a lavoro, a fare spese, viaggiare e molto altro ancora, la macchina è un bene a cui nessuno vuole e può rinunciare per spostarsi in autonomia soprattutto se si vive fuori dai centri abitati. Mantenerla costa molto, tra le spese ci sono il carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il tagliando, la revisione, il cambio gomme, l’assicurazione e la tassa sull’automobile.

La buona notizia è che un costo sarà abolito o scontato per alcuni automobilisti ma non per tutti. Continua a leggere per scoprire chi può usufruire di questo vantaggio.

Tassa auto addio, chi non dovrà pagarlo

Alcuni possessori di auto non dovranno più pagare questa tassa se posseggono specifiche auto o appartengono ad alcune categorie. Facciamo chiarezza per capire meglio cosa sta succedendo.

Prima di tutto bisogna tenere presente che la legge 104 riguardante l’invalido civile e la persona che gli presta assistenza, prevede l’esenzione dal pagamento del bollo auto annuale. Inoltre chi possiede una macchina elettrica o ibrida non deve versare la tassa o può avere agevolazioni, ma solo in alcune regioni italiane.

Ad esempio, in Lombardia tutti coloro che acquistano un’auto elettrica, purché sia nuova, può usufruire dello sconto del 50% di sconto sul bollo per i primi 5 anni. È importante quindi valutare la situazione in ogni singola regione per sapere come comportarsi e conoscere le eventuali agevolazioni o esoneri sul pagamento del bollo auto.