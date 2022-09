Diabete e alimentazione: i cibi che non dovresti mai mangiare, ci sono sorprese

Chi soffre di diabete deve prestare particolare attenzione alla propria alimentazione. Se anche tu ne soffri, saprai bene che è necessario seguire una dieta sana ed evitare determinati alimenti. Ecco quali cibi evitare se sei diabetico.

Quando si ha il diabete, scegliere i giusti alimenti è di fondamentale importanza per evitare di correre dei rischi. Alcuni cibi, ad esempio, quelli particolarmente zuccherini o ricchi di grassi saturi, andrebbero evitati o quantomeno limitati nella dieta di chi soffre di diabete. A tal proposito, con l’intento di aiutarti ad evitare i cibi che fanno male al diabete, abbiamo pensato di stilare una lista di alimenti decisamente controindicati per chi soffre di diabete.

Diabete e alimentazione: cibi da evitare per tenere sotto controllo la glicemia

Come abbiamo anticipato, nella gestione del diabete è, senza dubbio, di grande aiuto seguire una corretta e sana alimentazione. Quindi, quali cibi è meglio evitare per non incappare in rischi per la salute? Scopriamoli insieme.

Diabete: ecco la lista degli alimenti off limits

Al primo posto dei cibi da evitare troviamo le bevande zuccherate, come: cola, aranciate, gazzose e succhi di frutta vari. Nella lista degli alimenti peggiori per i diabetici, seguono pasta, riso ed tutti i prodotti da forno non integrali. Stesso discorso vale per la pizza.

Un deciso no anche per yogurt alla frutta o aromatizzati. Sì, invece, al consumo di yogurt magro, ottimo per i diabetici. Attenzione anche alle patatine fritte, agli snack confezionati come: salatini, patatine in busta e dolci vari. Tra i cibi da evitare, o quantomeno da limitarne il consumo, anche le carni rosse, gli insaccati, i salumi ed i formaggi troppo ricchi di grassi, che contribuiscono ad elevare sensibilmente il colesterolo ed i trigliceridi nel sangue.

Infine, è consigliabile evitare la frutta zuccherina, ma preferire frutta con poca quantità di zucchero, ad esempio, come: mele, pere, arance, kiwi, fragole, ciliegie, pesche e albicocche.

Diabete: cosa è possibile mangiare?

Chi soffre di diabete, dovrebbe stare molto attento alla propria alimentazione e preferire cibi che non causino l’innalzamento dei livelli di zucchero nel sangue e, dunque, non comportino rischi. Quindi, cosa può mangiare chi ha il diabete?

Tra gli alimenti da preferire per un diabetico, le verdure ed i legumi. Quindi, via libera a zucchine, insalate, cavolfiore, ma anche lenticchie, piselli, fagioli e ceci. Inoltre, nella dieta di una persona che soffre di diabete non dovrebbero mai mancare alimenti come il pesce, la carne bianca, yogurt e formaggi magri e, infine, pasta e pane integrali.