Jackpot frantumato, la cifra è strabiliante: dove hanno vinto

Per quanto sia difficile, vincere al Jackpot si può! L’ultima estrazione è stata fatta martedì 27 Settembre 2022 ed il montepremi raggiunge cifre davvero impressionanti.

Chi si sente baciato dalla fortuna? Il montepremi dell’EuroJackpot sta raggiungendo gli oltre 900 mila euro. Di certo non è una somma da poco e vincerla permetterebbe un cambio di vita radicale al fortunato ed alla sua famiglia.

Come funziona l’EuroJackpot

L’EuroJackpot è giunto alla 65° estrazione del 2022, fatta il 27 Settembre 2022. Questo gioco non è altro che una grande lotteria europea lanciata nel Marzo 2012 e comprende una quantità enorme di giocatori tra tutte le nazioni che hanno aderito al gioco.

Le estrazioni vengono fatte in diretta live, in tempo reale, così da essere visionabile da tutti i partecipanti.

Le regole di partecipazione sono molto semplici, infatti il gioco è molto simile al superenalotto italiano, ogni nuovo partecipante dovrà scegliere su una schedina alcuni numeri che “sente fortunati” da contrassegnare ed attendere l’estrazione.

I numeri da scegliere sono 5 e dovranno comprendere numeri da 1 a 50, successivamente si dovranno scegliere due ulteriori numeri, chiamati Euronumeri, che vanno da 1 a 12.

Da queste scelte potrebbero dipendere le enormi vincite promesse e messe in palio dall’EuroJackpot che possono essere visionate a fine articolo o visitando il sito ufficiale www.eurojackpot.it, dove inoltre è possibile trovare ogni tipo di informazione legata a questo amato gioco europeo.

I giocatori possono scegliere i numeri usando i propri preferiti, contrassegnando i numeri di sempre, si potrà lasciare andare l’istinto o addirittura si può lasciar scegliere al terminale utilizzando l’opzione “QuickPick”, evitando ogni tipo di indecisione ed affidandosi totalmente al fato.

Come si vince?

Per vincere bisognerà azzeccare i numeri presenti nelle 12 categorie di vincita:

Punti 5+2: se indovini tutti e 5 i numeri della combinazione estratta più i 2 Euronumeri

Punti 5+1: se indovini tutti e 5 i numeri della combinazione estratta più 1 Euronumero

Punti 5+0: se indovini 5 numeri della cinquina estratta

Punti 4+2: se indovini 4 numeri della cinquina estratta più i 2 Euronumeri

Punti 4+1: se indovini 4 numeri della cinquina estratta più 1 Euronumero

Punti 4+0: se indovini 4 numeri della cinquina estratta

Punti 3+2: se indovini 3 numeri della cinquina estratta più i 2 Euronumeri

Punti 2+2: se indovini 2 numeri della cinquina estratta più i 2 Euronumeri

Punti 3+1: se indovini 3 numeri della cinquina estratta più 1 Euronumero

Punti 3+0: se indovini 3 numeri della cinquina estratta

Punti 1+2: se indovini 1 numero della cinquina estratta più i 2 Euronumeri

Punti 2+1: se indovini 2 numeri della cinquina estratta più 1 Euronumero

La combinazione vincente dell’estrazione EuroJackpot n°65 del 27/9/2022 era: 15-23-26-31-44 con gli Euronumeri 1-8.

Ecco le quote attualmente in concorso:

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€) Punti 5 + 2 0 – Punti 5 + 1 1 903.971,50 € Punti 5 + 0 4 127.449,40 € Punti 4 + 2 17 4.946,40 € Punti 4 + 1 359 292,70 € Punti 3 + 2 795 145,40 € Punti 4 + 0 777 108,20 € Punti 2 + 2 10514 25,40 € Punti 3 + 1 15153 19,70 € Punti 3 + 0 33827 16,70 € Punti 1 + 2 56110 12,60 € Punti 2 + 1 214040 9,90 €

Nel caso in cui si voglia giocare più di una volta, sul sito ufficiale viene spiegato che si possono effettuare fino a 32.767 combinazioni e volendo si può creare un abbonamento in cui si ripete la stessa giocata fino a 10 volte. Il costo di una schedina unica è sempre pari a 2 euro.

La prossima estrazione è in programma per Venerdì 30 Settembre 2022 e si potrà giocare in molti paesi europei, più nello specifico in: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.