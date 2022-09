Cellulari, se avete conservato il vecchio Nokia avete un tesoro tra le mani: quanto vale

E’ stato il cellulare del nuovo millennio. Annunciato a settembre del 2000, è stato messo in commercio il mese successivo. Ha tenuto compagnia e fatto da messaggero a un’intera generazione di giovani.

Stiamo parlando ovviamente dell’iconico Nokia 3310, uno dei cellulari che ha avuto più successo nella storia. Scopriamo adesso quanto vale, forse una fortuna!

Quanto vale questo vecchio modello di Nokia 3310: valore attuale

Con un numero pari a 126 milioni di esemplari venduti, fino al suo ritiro dal mercato nel 2005. Insomma un vero record che nemmeno iPhone nello stesso lasso di tempo è riuscito a eguagliare.

E se per un periodo la svedese Nokia è sparita dal mercato per fare posto agli smartphone, il suo ritorno sul mercato è stato salutato con molto favore da parte di tutti gli appassionati di telefonia di tutto il mondo. Tanto che oggi si fa quasi la corsa all’acquisto, soprattutto in considerazione del prezzo.

Ma cosa ha reso il Nokia 3310 così iconico? Sicuramente il distinguersi dagli altri cellulari dell’epoca: la forma smussata e arrotondata, l’assenza dell’antenna esterna, un rapporto equilibrato da dimensioni e peso.

Niente a che vedere coi telefoni dei primi anni Duemila, che erano quasi tutti neri, rettangolari e tutti dotati di antenna esterna. Invece qui ci siamo trovati per la prima volta di fronte a un’antenna integrata, un peso di appena 133 grammi, e le dimensioni ideali per tenerlo con una mano.

Nokia 3310, perché era così speciale? E quanto vale adesso? Una fortuna per chi lo conserva

Un suo segno distintivo è stato quello dei tasti “extra tastiera”: il pulsante centrale blu, il tasto “C” e le 2 frecce su/giù per muoversi nei menù, anche questi rappresentati in maniera molto adeguata, in linea con il design del cellulare.

Il telefono era ovviamente un 2G – GSM, con frequenza dai 900 ai 1800 MHz. Le nuove versioni del Nokia 3310 sono state presto dotate da accumulatori agli ioni di litio da 1000 mAh, che davano al telefono un’autonomia ultra che andava dalle 55 alle 260 ore in standby e dalle 2 ore e 30 minuti alle 4 ore e 30 minuti in chiamata.

Questo telefono è stato così iconico da essere stato addirittura scelto dal Ministero degli Affari Esteri della Finlandia nel 2015, che ha scelto il Nokia 3310 come “emoji nazionale” in rappresentazione dei punti di forza del paese e della sua gente, commentando: «Un telefono indistruttibile. Il leggendario Nokia 3310 è uno dei cellulari più venduti di tutti i tempi. Il telefono è stato creato in Finlandia ed è conosciuto soprattutto per la sua robustezza».

Oggi il Nokia 3310 è nuovamente in commercio. Nella sua colorazione grigio antracite, che è tanto piaciuta a generazioni di utilizzatori di questo cellulare. È disponibile su eBay al prezzo di 299,99 euro.