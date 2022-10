Coniglietti cioccolato Lidl, tutti distrutti: il perché è incredibile

Nella sentenza si suggerisce la possibilità di fonderli e riutilizzare in qualche modo la cioccolata ottenuta. Non si tratta della prima lotta in tribunale che vede protagonisti i celebri coniglietti. Negli ultimi anni la Lindt ha ingaggiato varie battaglie legali per proteggere dalle imitazioni uno dei suoi prodotti di maggior successo. Ogni anno ne vengono venduti milioni. Questo è il motivo per cui nel 2000 l’azienda ha richiesto un marchio specifico, che riguarda la forma tridimensionale del coniglietto. Lo ha ottenuto l’anno successivo con successo.

Questa decisione di poter registrare la forma dell'animaletto è stata poi dibattuta dinanzi alla Corte suprema e alla Corte di giustizia europea, dopo una causa che aveva visto coinvolto un produttore di cioccolato rivale austriaco, che pure produceva conigli di cioccolato avvolti in oro con un nastro al collo. Hauswirth, questo il nome del produttore tedesco che è stato obbligato da un tribunale di Vienna ad interrompere la produzione di cioccolata con quella forma. Nel 2021 la corte federale tedesca ha stabilito che la tonalità dorata dell'involucro di alluminio del coniglio aveva la protezione del marchio.