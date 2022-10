Oroscopo e tradimenti: esistono dei segni zodiacali più propensi all’infedeltà, le stelle non mentono!

Le caratteristiche del proprio segno zodiacale possono influenzare la capacità di essere fedele? Certo che sì! Le stelle non mentono al riguardo! Ecco, secondo l’oroscopo, quali sono i segni dello zodiaco più propensi al tradimento.

Secondo le stelle, ci sarebbero dei segni dell’oroscopo più propensi alle “scappatelle”. A confermarlo, anche un recente studio condotto da Ashley Madison.com. La ricerca, che ha visto coinvolte circa un milione di persone, ha dimostrato come alcuni segni zodiacali siano più infedeli di altri. A tal proposito, scopriamo cosa dice l’oroscopo per questo autunno.

Oroscopo e tradimenti: quali sono i segni più infedeli di questo autunno?

Ci sono segni, che più di altri, tendono ad essere infedeli, disposti a cercare nuove avventure e rapporti extraconiugali. Siete curiosi di sapere se il vostro partner potrebbe tradirvi in questo autunno? Ebbene, l’oroscopo può darvi una mano. Scopriamo insieme se appartiene ad uno tra i segni zodiacali più infedeli dell’autunno 2022!

Segno dei Gemelli

Avere a che fare con i nati sotto il segno dei Gemelli non è affatto facile. Per cui, se il vostro partner appartiene ai Gemelli, è opportuno che teniate gli occhi ben aperti. Del resto, i nati tra il 21 maggio ed il 21 giugno, sono persone piuttosto egocentriche, che nelle relazioni tendono ad essere abbastanza instabili e, troppo spesso, disposti a guardarsi intorno in cerca di novità.

Segno dei Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sono inclini a fuggire dalla realtà. Quindi potrebbero improvvisamente dimenticare di avere un compagno o una compagna e lasciarsi andare ad una scappatella extraconiugale. Occhio, però, perché se la nuova conquista dovesse sembrargli migliore, non esiterà ad imboccare la nuova strada.

Segno della Bilancia

Anche il segno della bilancia compare tra i segni più infedeli dello zodiaco. I nati tra il 23 settembre ed il 22 di ottobre, amano godersi pienamente le emozioni e spesso senza pensare alle conseguenze. In più i nati sotto il segno della Bilancia sono abili mentitori, tuttavia, se doveste notare un calo di attenzione nei vostri riguardi, alzate il livello di allerta!

Segno del Cancro

Normalmente, i nati sotto il segno del Cancro sono piuttosto fedeli. Eppure, questo autunno potrebbe portare brutte sorprese davvero. I nati tra il 22 giugno ed il 22 luglio, potrebbero aver voglia di evadere e, di conseguenza, lasciarsi andare a nuove e più stimolanti avventure. Tuttavia, vi informeranno immediatamente dei loro misfatti non essendo molto abili nel raccontare bugie.