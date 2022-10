Risparmiare gas in cucina è possibile: ecco alcune ricette facili e veloci per risparmiare gas

Per fortuna esistono moltissime ricette facili e veloci che permettono di risparmiare gas in cucina. Siete curiosi? Scopriamole insieme.

In seguito all’impennata dei prezzi del gas, molti si domandano se sia possibile cucinare senza gas. Ebbene, la risposta è decisamente sì! È possibile preparare tante ricette sfiziose e veloci, realizzabili anche senza l’utilizzo dei fornelli. Basta avere un pizzico di fantasia e una bella scorta di ricette. Ecco alcune idee per cucinare senza gas.

Cucinare senza gas, è possibile?

Fortunatamente, esistono moltissime ricette che permettono di preparare piatti davvero deliziosi anche senza l’utilizzo dei fornelli a gas. Di seguito vi proponiamo una serie di suggerimenti davvero da leccarsi i baffi.

Insalata greca ricca

Per preparare una squisita insalata greca ricca non è necessario utilizzare il gas. In buona sostanza, basta mettere insieme pomodorini, olive greche o taggiasche senza nocciolo, cetrioli, cipollotti o cipolla rossa dolce ed infine aggiungere della feta a dadini, un pizzico di sale e un filo d’olio extra vergine d’oliva. È possibile rendere il piatto ancora più ricco aggiungendo ad esempio dei crostini di pane e dei carciofini sott’olio.

Bruschette di baguette con ricotta di capra e verdure

La preparazione delle bruschette di baguette richiede davvero pochissimi minuti, e non c’è alcun bisogno di utilizzare i fornelli, ma il risultato è davvero delizioso. Basta tagliare le baguette per il lungo e farcirle con ricotta di capra o di pecora e poi aggiungere a piacere pomodori secchi, olive, peperoni sott’olio e rucola.

Rotolini di salmone con insalata russa

Tra le idee in cucina per risparmiare gas, i rotolini di salmone con insalata russa. Niente di più semplice e veloce! Nel senso che basta assemblare le fette di salmone affumicato con dell’insalata russa già pronta ed il pranzo è servito!

Granite e frullati alla frutta

Adatti ad ogni occasione: dalla colazione alla merenda. Le granite e i frullati alla frutta, non richiedono l’utilizzo dei fornelli in cucina e sono davvero ottimi, non solo per il palato ma anche per la nostra salute.

Tiramisù

Tra i dolci che non richiedono l’utilizzo dei fornelli a gas, il tiramisù. Si tratta, senza dubbio, di uno tra i dolci più amati dagli italiani. In più, la ricetta per assemblare questo dolce è davvero molto semplice e veloce.

Chiaramente questi sono solo alcuni spunti per poter risparmiare gas in cucina, ma l’elenco delle ricette è davvero molto vasto e, soprattutto, adatto a tutti i tipi di alimentazione. Bon appetit!