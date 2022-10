Anima gemella, finalmente puoi trovare l’amore senza imbarazzi: geniale!

Come trovare l’anima gemella? L’amore in lattina, la folle idea del Giappone “a portata di mano”

Trovare l’anima gemella è il sogno di tutti noi, ma non sempre questa impresa si rivela semplice, Matching Advisor Press (un’agenzia di matchmaking) lo sa, proprio per questo ha ideato, o meglio “inscatolato” la sua soluzione: Inserire La propria età e le proprie caratteristiche in una lattina che verrà venduta all’interno di un distributore automatico, Lasciando al destino la lattina prescelta

L’idea all’apparenza surreale diventerà realtà dal prossimo mese di marzo. Vediamo i dettagli:

Un distributore d’amore

L’agenzia di matchmaking in Giappone ha ideato questo progetto ai fini di creare quante più coppie possibili, l’obbiettivo del progetto è quello di trovare un partner stabile e perché no, un possibile matrimonio, tutto questo fornendosi di distributori automatici.

La macchina, posizionata nel quartiere Kamata di Tokyo, è rifornita di lattine che conducono gli acquirenti a potenziali partner romantici.

Le lattine rosa rappresentano le donne in cerca di compagnia mentre quello di colore grigio gli uomini. In ogni lattina è fornita l’età. La lattina casuale sarà solo l’inizio di un iter che porterà i due single ad una prima conoscenza che se, risulta positiva, porterà i due single ad una vera e propria conoscenza, senza dimenticare il costante supporto dell’agenzia.

I costi della Lattina d’amore

La lattina ha un costo di 23 euro, ovvero 3000 yen le persone possono acquistare una lattina sulla quale compare l’età della persona, all’interno si troverà anche la possibilità di avere con lei/lui un colloquio di un’ora e una sessione con un consulente MAP per valutare dall’agenzia giapponese l’eventuale compatibilità tra i due candidati.

Se durante il colloquio verrà valutata positivamente la compatibilità tra i due single, MAP organizzerà una cena della durata di tre ore, il costo per questo servizio sarà di 70 euro, 9000 yen (cibi e bevande esclusi).

Se per caso i due dovessero sposarsi? beh in quel caso il prezzo da pagare per l’amor trovato ammonta a 300.000 yen ovvero 2300 euro. L’agenzia si giustifica come “pagamento del premio di matrimonio di successo”.

Nel caso tu non abbia ancora trovato la tua anima gemella non abbatterti, forse il destino non ha ancora lanciato la carta giusta e perché no, tra qualche mese il progetto potrebbe sbarcare anche in Italia e a quel punto potresti prendere in considerazione la possibilità di provare questo servizio di MAP, per poi scoprire che in realtà l’amore della tua vita era semplicemente racchiuso all’interno di una lattina.