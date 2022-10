Oroscopo, i segni che proprio non riescono ad amare: desolante

Ecco i 3 segni che fanno fatica ad impegnarsi in una relazione sentimentale a lungo termine

L’amore arriva, come un fiume in piena, pronto a spazzare via tutto e a ricomporlo in maniera magica. Nel momento in cui una coppia si stabilizza però, arriva il momento della prova del nove: Si è realmente disposti a mettersi in gioco per il bene della coppia, prendendosi cura dell’altro a costo anche di fare sacrifici? Alcuni segni zodiacali non riescono proprio a farlo.

Innamorarsi di una persona è relativamente semplice, non richiede un particolare sforzo. Un solo sguardo può far scatenare in noi una forte chimica ed una grande sintonia.

Una volta che l’effetto dell’innamoramento iniziale svanisce, arriva il momento in cui l’amore di coppia va coltivato giorno dopo giorno, con tanta fatica e talvolta sacrificio, purtroppo non tutti sono disposti a farlo.

L’oroscopo questo lo sa, alcuni segni dello zodiaco, a causa delle proprie caratteristiche, fanno più fatica degli altri quando si tratta di amare fino in fondo una persona. Scopriamo insieme quali sono.

I segni zodiacali che fanno fatica ad amare

Acquario

l’Acquario ama la propria libertà, ha sempre bisogno di nuovi stimoli e di nuove sfide nella vita per non annoiarsi, è molto fugace perchè sempre in cerca di nuovi progetti e odia profondamente sentirsi oppresso, proprio per questo motivo difficilmente riesce a dedicararsi interamente ad un’altra persona. Come tutti è certamente in grado di innamorarsi, ma nel momento in cui deve approfondire la relazione amorosa fa particolarmente fatica ad impegnarsi.

Vergine

La Vergine invece, autocritica per natura, non riesce proprio ad accettare neanche i difetti dell’altro. Le aspettative della vergine sono sempre molto alte, vorrebbe al suo fianco persone perfette e laddove non fosse possibile, farebbe di tutto per modellarne le caratteristiche. Questo è il motivo principale per cui la Vergine non è mai soddisfatta in amore, cercando sempre “il pelo nel uovo” in ogni possibile partner sentimentale, finendo per autosabotare le sue relazioni amorose.

Scorpione

Per quanto riguarda lo Scorpione, il segno più misterioso dello zodiaco, il “problema” lo troviamo alla radice: Non ritene che una relazione amorosa sia importante per lui. Questo segno zodiacale è molto complesso, fa fatica ad avere un rapporto totalmente sincero e basato sul dialogo “trasparente”. Non mette neanche in considerazione la possibilità di legarsi ad una vita di coppia a lungo termine perché non è questo quello di cui ha bisogno per sentirsi completo.