Le migliori assicurazioni auto di Ottobre, risparmi fino al 40%

In un periodo così complicato ed economicamente instabile, spendere soldi per un’assicurazione auto non efficiente è davvero uno spreco di denaro. In questa lista sono presenti le assicurazioni auto più vantaggiose.

L’assicurazione auto è una spesa fondamentale a cui nessuno può rinunciare, quindi è bene considerare di volta in volta le migliori offerte presenti sul mercato, garantendo sicurezza e risparmio.

Perché cambiare assicurazione auto

Le famiglie hanno già rinunciato a tanto per via dei rincari presenti in ogni settore, ma se c’è una spesa a cui bisogna far fronte obbligatoriamente è proprio l’assicurazione auto.

Alcune persone hanno scelto di non utilizzarla, preferendo invece i mezzi pubblici anche grazie agli incentivi statali, che hanno abbattuto quasi totalmente i costi degli abbonamenti mensili ed annuali, tuttavia c’è ancora chi preferisce non rinunciare all’autonomia dei viaggi in auto.

Chi sceglie di guidare la propria macchina, o chi invece è obbligato ad usarla per lavoro, ha la facoltà di scegliere l’assicurazione che lo faccia spendere meno a parità di vantaggi e servizi. In questo modo si riuscirà a risparmiare quanto basta per far fronte ai rincari della benzina, del diesel, del GPL e del metano, che continuano a crescere vertiginosamente, nonostante i provvedimenti del Governo.

Le migliori assicurazioni auto di Ottobre

Scegliere la polizza per la Responsabilità Civile dell’Autoveicolo (RCA) è l’unica soluzione valida per poter assicurare il mezzo e farlo circolare in strada, secondo quanto dice l’articolo 193 del Codice della Strada.

In questa lista vengono messe in evidenza tutte le offerte migliori del mese di Ottobre, tutte confrontabili e consultabili liberamente online.

La prima assicurazione è Zurich Connect, che consente di stipulare il contratto dell’RCA auto ad appena 16 euro al mese a tasso 0. Oltre a questo, ogni familiare può ottenere uno sconto del 5% su una nuova polizza e del 10% sulle garanzie facoltative, come il furto, l’incendio, il ritiro della patente e molte altre.

La seconda assicurazione è la Quixa, che mette in sconto anche altre coperture accessorie non obbligatorie, risparmiando fino al 40% sull’importo totale e mantenendo un’alta copertura assicurativa.

Si può optare per Direct Line, che offre una polizza personalizzabile in base alle proprie esigenze, proponendo inoltre la formula “Soddisfatti o Rimborsati”, in cui si hanno 30 giorni per ottenere un rimborso del premio non goduto.

Infine c’è Genertel, la cui polizza auto prevede un Superbonus con un ulteriore vantaggio sul prezzo. Genertel offre un’assistenza sinistri All Inclusive 24 ore su 24 con soccorso stradale, carrozzerie convenzionate e possibilità di effettuare denuncia di incidenti direttamente online tramite l’uso dell’App.