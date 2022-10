Il pellet sbarca su Amazon: fate due conti per capire se conviene

Amazon, l’e-commerce più famoso al mondo ora vende anche pellet per le stufe, il sistema di riscaldamento in voga di quest’anno dato che permette di risparmiare sulle bollette evitando i rincari previsti per questo inverno.

Aziende grandi e piccole hanno cominciato a vendere il proprio pellet e gli acquisti possono godere anche della consegna Prime, il prezzo però è davvero così conveniente?

Il pellet su Amazon conviene?

Il costo delle bollette previste per questo inverno sembra raddoppiare rispetto a quelle ricevute l’anno precedente. Per limitare i danni molte persone hanno deciso di cambiare le proprie abitudini ed cambiare anche metodo di riscaldamento utilizzato nelle proprie case, passando dai termosifoni alle stufe a pellet.

Questo combustibile è ora acquistabile anche su Amazon da diversi rivenditori, piccoli e grandi, che comprendono anche il beneficio del Prime, il servizio che offre consegne veloci e altri vantaggi unici ai propri iscritti. Purtroppo negli ultimi mesi sono aumentate di molto le truffe legate proprio alla rivendita di questo combustibile, cercato da sempre più persone per risparmiare ed avere al contempo una casa riscaldata, specialmente in vista dei mesi invernali.

Il pellet ha la particolarità di occupare molto poco spazio ed avere una resa di riscaldamento incredibilmente alta, generalmente vengono venduti sacchi da 15 kg che fino al 2021 erano molto economici. Amazon garantisce una sicurezza in più riguardo la ricezione di un prodotto, dato che il servizio clienti e l’assistenza dell’e-commerce sono famosi proprio per la loro efficienza ed abilità nel venire incontro alle richieste del cliente, rimborsando eventuali spese sostenute per l’acquisto di articoli che non corrispondono all’annuncio inserito nel catalogo.

I prezzi del pellet tuttavia possono essere non convenienti nonostante vengano presentati sotto forma di sconti imperdibili.

Perché scegliere la stufa a pellet

Il combustibile utilizzato nelle stufe permette di aumentare temperature garantendo un ambiente privo di fumi, vantaggio da non sottovalutare insieme alla semplicità di manutenzione e di pulizia della stufa.

Visti gli aumenti che hanno coinvolto i sacchi di pellet, sempre più richiesto, molte persone hanno acquistato delle stufe che potessero bruciare anche il nocciolino di sansa vergine, che è ancora economico e non molto utilizzato, riuscendo a garantire la stessa resa rimanendo inoltre l’alternativa più ecologica tra quelle presenti sul mercato, poiché prodotta dagli scarti di lavorazione del legno che altrimenti andrebbe distrutto.

Lo Stato ha inoltre reso disponibile molti bonus che incentivano l’acquisto e l’installazione delle stufe a pellet, riuscendo ad alleggerire il carico di spesa che deve affrontare l’acquirente. È importante sapere però che per installare una stufa a pellet bisogna ricevere il consenso di uno specialista, che ha il dovere di effettuare un sopralluogo così da verificare l’idoneità dei locali in cui andrebbe installata.