Poste Italiane ti regala auto, viaggi e buoni benzina! Come riceverli

Le Poste ora non si limitano alla consegna di pacchi e lettere, ma offrono anche servizi e concorsi davvero interessanti, anche per ambiti molto distanti dai servizi postali. In questo articolo si potranno i vantaggi offerti nel concorso dedicato per i clienti Poste Italiane.

I clienti di Poste Italiane sono sempre più coccolati dai servizi efficienti e dai nuovi bonus messi a disposizione dall’azienda, che permettono di risparmiare su benzina, auto e persino viaggi. Solo alcune persone però potranno godere di questi premi.

Quali sono i bonus e premi di Poste Italiane

Tutti siamo abituati a conoscere le Poste Italiane come un fornitore di servizi utili per la corrispondenza, includendo lettere, raccomandate e pacchi. Successivamente hanno cominciato a nascere Conti Correnti Postali, carte prepagate servizi di telefonia mobile e libretti postali, che sono uno strumento utilizzato ormai da milioni di clienti delle Poste, in cui possono mettere al sicuro tutti i risparmi tenendo lontane le minacce di inflazione e le incertezze del futuro.

Ad oggi si possono contare davvero tantissimi servizi offerti dalle poste, ma non si era ancora mai parlato di bonus e premi.

Per esempio, una delle ultime iniziative di Poste Italiane si chiama Concorso Prestiti vincenti e possono partecipare tutti coloro che, dal 12 Settembre 2022 al 12 Ottobre 2022, richiedono un Prestito BancoPosta in uno degli uffici presenti sul territorio nazionale. Sono tuttavia esclusi i Mini Prestiti, quindi è bene controllare tutto il regolamento anche online, dove sarà possibile registrarsi per partecipare al concorso, visitando la sezione apposita del sito ufficiale delle Poste Italiane.

Come ottenere l’auto o i buoni benzina

Per poter partecipare al concorso si dovrà essere titolare di un Conto BancoPosta (escluso il conto Base) e/o di un Libretto Postale attivi da più di un mese.

Chiunque non abbia a disposizione un Conto BancoPosta e/o un Libretto Postale può comunque partecipare dimostrando di essere titolare di una pensione o di avere a disposizione un reddito da lavoro. Dal concorso sono ovviamente esclusi tutti i dipendenti o pensionati delle Poste.

Nel momento in cui la richiesta del prestito verrà accettata si potrà partecipare per poter vincere una JEEP Renegade Plug-in Hybrid 1,3 Turbo Phev Limited (primo premio in palio) oppure una delle tante 40 Gift Card Per Te mobilità dal valore di 1000 euro, che potranno essere spesi per acquistare carburante (presso i distributori Q8), biglietti del treno di Trenitalia e Gift Card Urbi.

I nomi dei vincitori verrà estratto il 30 Novembre 2022, in presenza di un notaio.