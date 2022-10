Scoperto l’errore che si fa con il frigorifero: senza quello bollette molto più basse

Gli errori p iù comuni che facciamo con il nostro frigorifero, vediamo insieme come risparmiare sulla bolletta della luce.

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici che consumano di più in casa, proprio per questo, iniziamo l’articolo parlando di quanto sia importante prestare un’attenzione particolare quando si sceglie il frigorifero da acquistare e sulla scelta di dove posizionarlo.

Non ti serve un frigo più grande del necessario, se non a riempire la cifra della tua bolletta, piuttosto investi sulla qualità: controlla l’etichetta di efficienza energetica e scegli quello di categoria alta, questo ti assicurerà un minor dispendio energetico.

La posizione del frigorifero non sempre è una scelta, nel caso tu disponga di abbastanza spazio allora dovresti prendere in considerazione questi consigli:

Tieni lontano il frigo da fonti di calore, come forni, termosifoni, stufe e fornelli, questo aiuterà il tuo frigo a mantenere una temperatura perfetta con meno sforzo.

Sarebbe ideale tenerlo leggermente staccato dal muro per mantenere una circolazione d’aria. Detto ciò, che tu lo debba cambiare o hai già un frigorifero in casa, ti consiglio di seguire questi 8 accorgimenti:

Il frigorifero: Consigli da adottare per risparmiare luce

Controlla le guarnizioni

Se il tuo frigorifero è vecchio, controlla che le guarnizioni in gomma delle porte non siano danneggiate. Puoi fare un rapido test mettendo un pezzo di carta tra la gomma e il frigorifero. Se tirando la carta con lo sportello chiuso si rimuove facilmente, è necessario sostituire le guarnizioni.

Tienilo pulito

Cerca di mantenere il retro del frigorifero pulito da polvere e sporco in modo che non causi problemi sulle prestazioni. Puoi pulirlo con acqua e bicarbonato o anche con l’aceto. Elimina il ghiaccio.

Se vedi brina sulle pareti del tuo frigorifero e/o congelatore, rimuovila, poiché ne aumenta notevolmente il consumo.

Per rimuoverla è necessario togliere tutti i prodotti dal frigo e scollegarlo dalla corrente in modo che la brina si sciolga, poi asciugarlo bene. Se, una volto asciutto e riallacciata la corrente, il ghiacciaio si riforma allora valuta la possibilità di cambiare la guarnizione o controllare il funzionamento della porta.

Imposta la giusta temperatura:

Generalalmente la temperatura del frigorifero è di 5ºC e quella del congelatore di -18ºC

Attenzione a porte e alimenti caldi

Non lasciare la porta aperta del frigo più del necessario. Purtroppo questa è una brutta abitudine che ci porta a disperdere temperatura dal nostro frigo. Occhio anche a chiudere correttamente il frigo, per quanto ti possa sembrare scontato, capita spesso per distrazione di non chiuderlo correttamente.

Non mettere gli alimenti caldi nel frigorifero o nel congelatore, ma aspetta che si raffreddino a temperatura ambiente, per far si che il frigo non si riscaldi.

Se sei in vacanza per qualche giorno, ma hai comunque alimenti in frigorifero, puoi metterlo in modalità eco o vacanza. Se esci per un lungo periodo, superiore a tre settimane, puoi scollegarlo completamente per risparmiare, l’importante è che sia ​​vuoto.

Non riempire il frigo fino al limite

Poiché è necessario che il freddo circoli correttamente e possibilmente, lascia dentro delle bottiglie d’acqua, in modo che il frigorifero non funzioni raffreddando solo l’aria. Un ultimo piccolo consiglio è quello di posizionare il cibo nel luogo indicato per ogni tipo di prodotto. Così, oltre a risparmiare energia conserverai il cibo meglio e più a lungo.