Spedizioni Poste Italiane: come cambiano le tariffe

I servizi di Poste Italiane sono fondamentali per tantissime persone, alcuni di questi però hanno subito dei rincari propri come in ogni altro settore. Non tutti sono a conoscenza delle tariffe aggiornate di lettere, pacchi e raccomandate, quindi ecco una lista completa.

I rincari non risparmiano proprio niente, gli italiani ora dovranno spendere più soldi anche per i servizi delle poste italiane, che hanno alzato i prezzi probabilmente anche a causa degli aumenti del carburante che consente le consegne di pacchi e lettere.

Nuove tariffe di Poste Italiane

L’ultimo aumento dei prezzi è avvenuto in piena estate, più precisamente il 3 Luglio 2022, periodo in cui le spedizioni di pacchi e lettere erano meno frequenti.

Dato che i rincari sono stati effettuati quando la maggior parte delle persone era in vacanza, in molti potrebbero aver mancato queste comunicazioni ed in caso di necessità si troverebbero a far fronte a prezzi cambiati anche notevolmente.

In questo articolo si farà il punto della situazione, segnalando ogni servizio che ha subito una variazione del prezzo, così da non risultare impreparati.

I nuovi prezzi di pacchi, raccomandate, assicurate e lettere

Per quanto riguarda i pacchi, sono stati cambiati gli scaglioni di peso del pacco ordinario nazionale, i cui prezzi vanno da 9 euro per i pacchi 0-5kg, 11 euro per i pacchi 5-10kg e 15 euro per i pacchi 10-20kg.

La tariffa del servizio accessorio avviso di ricevimento nazionale aumenta da 0,95 euro a 1,10 euro mentre la tariffa dell’avviso di ricevimento per l’estero passa da 1 a 1,15 euro.

Sono anche aumentate le tariffe della Posta 4 (Retail), in tutti gli scaglioni di peso tranne per il sesto scaglione, che va da 350 a 1000gr e del settimo scaglione che va da 1000 a 1200gr.

Aumenta la tariffa della Postamail Internazionale, in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per i canali di accettazione.

Il prezzo della Posta Raccomandata aumenta in tutti gli scaglioni di peso, così come anche la Posta Raccomandata Internazionale.

Allo stesso modo sono aumentati i prezzi della Posta Raccomandata Pro e delle tariffe di Posta Assicurata, sempre per tutti gli scaglioni di peso.

Il nuovo servizio di Poste Italiane

A Bologna ed in altre grandi città italiane stanno comparendo gli armadietti da cui è possibile ritirare gli ordini fatti dal web, in cui basta presentare il codice inviato per mail o per sms per accedere al proprio ordine. Questo servizio è disponibile a tutte le ore del giorno durante tutti i giorni della settimana.