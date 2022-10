Bonus bollette: 300 euro per le famiglie ma fate in fretta!

Le bollette delle utenze stanno raggiungendo prezzi altissimi e sempre più famiglie faticano a stare dietro a tutti i pagamenti, fortunatamente un nuovo bonus può essere erogato dai comuni per sostenere i nuclei più in difficoltà.

Tanti bonus sono stati forniti dal governo, ma anche dalle aziende e dai comuni, che possono provvedere a sostenere il potere di acquisto dei proprio cittadini. Ecco a chi spetta questo bonus e come vi si può accedere.

A chi spetta il bonus di 300 euro

Secondo le statistiche, in media una famiglia italiana arriverà a spendere ben 5200 euro l’anno tra luce e gas che, rispetto al 2019 in cui il prezzo totale annuo si assestava sui 1200 euro, possono arrivare a causare gravi problemi nella gestione economica familiare.

Gli unici stipendi ormai non riescono quasi più tutti i costi della vita quotidiana, a partire dalla spesa alimentare, che incrementa di ben 560 euro annui, per proseguire con il carburante e più in generale con tutti gli aumenti dei beni di prima necessità.

A provare a far fronte a queste criticità economiche ci pensano stato, comuni ed aziende. Sono molti i bonus stanziati per gli italiani nell’ultimo anno, durante il governo Draghi, ma non sempre si è riusciti a sostenere ed a contrastare le alte spese, soprattutto per i requisiti non sempre facili da soddisfare e perché si trattava sempre di aiuti distribuiti una tantum.

Ad aggiungersi alla lunga lista di aiuti arriva un nuovo bonus che arriva fino a 300 euro per i nuclei familiari, distribuito alle famiglie che abitano nel comune di Mantova e che rispettano alcuni requisiti.

Come ottenere il bonus da 300 euro

I bonus erogati dai comuni non sempre rispettano criteri uguali tra loro, quindi è bene controllare se questo bonus è attivo anche nel comune di residenza.

In questo caso possono fare richiesta gli abitanti del comune di Mantova anche se già percepiscono il reddito e pensione di cittadinanza o il bonus sociale, che è stato confermato per chi ha un ISEE inferiore ai 12mila euro (tetto che cambia in base al numero di componenti del nucleo familiare).

Il comune di Mantova ha messo a disposizione bonus che vanno da 200 euro a 300 euro, non tenendo in conto del reddito ma richiedendo solo un limite di reddito annuo. Per le famiglie con anziani di più di 65 anni il reddito massimo è di 19mila euro, ma questo tetto varia a seconda della condizione economica di ogni nucleo, quindi è bene controllare il sito ufficiale del comune di Mantova per conoscere tutti i requisiti e le modalità di accesso.