Superenalotto, ha vinto 50 mila euro ma non lo sa: lo Stato si riprende i soldi

Un fortunato giocatore di Recale ha vinto 50mila euro nell’iniziativa speciale “Super Estate” di Superenalotto SuperStar che ha assegnato 300 premi in 3 concorsi speciali consecutivi. 2 di questi però non sono mai stati riscossi e tra questi c’è la vincita di Recale, l’unica in Campania, messa a segno nel Punto Vendita Sisal Tabaccheria Piccirillo di via Roma. Tra una settimana scadono i termini per reclamare la vincita che, se non verrà riscossa, sarà perduta dal fortunato e ritornerà nelle casse dello Stato.

E mentre in molti stanno già gustando i benefici della vincita inaspettata, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua fortuna. Dei 300 premi da 50.000 euro assegnati, infatti, sono 3 quelli non ancora riscossi in Veneto. E ce n’è uno anche nel casertano, al Punto Vendita Sisal Tabaccheria Piccirillo di via Roma.

É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e principalmente di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita. L’estrazione è quella del 16 luglio 2022 e scadrà il prossimo 14 ottobre.

Cosa fanno i giocatori con i soldi vinti?

Dalle interviste effettuate da Sisal ai vincitori, è emerso che non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire sulla destinazione d’uso della vincita. Il denaro viene prevalentemente impiegato per estinguere il mutuo o altri debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi una stabilità economica per il futuro.

Si registra anche la voglia di risollevarsi dagli effetti della pandemia, sia a livello sociale che economico. Si evidenzia inoltre che sono gli anziani e le persone con lavori più umili ad essere i più generosi, altruisti e sognatori. Queste categorie infatti ricollegano la vincita alla sfera emotiva, sognando di fare regali ai figli, fare beneficenza, e assicurarsi un futuro più sereno.