Televisore acceso tutto il giorno? Il costo in bolletta è sorprendente!

I televisori sono gli elettrodomestici che restano accesi per la maggior parte del tempo incidendo notevolmente sul costo della bolletta della luce.

Spesso il televisore viene utilizzato come sottofondo della vita quotidiana: si passa da un film ad una serie tv, da un cartone animato ad una partita di calcio senza accorgersene nemmeno con il risultato di avere un elettrodomestico perennemente acceso.

Nessuno vuole rinunciare ai propri programmi preferiti, ma ecco alcuni utili consigli per utilizzare il televisore facendo attenzione a non pesare troppo sulla bolletta della luce, soprattutto in questo periodo di grandi rincari. Guardando al consumo energetico del televisore questo dipende da numerosi fattori: la Tv a led, ad esempio, consuma molto meno dei televisori con schermo LCD. Ma quanto costa effettivamente in bolletta lasciare il televisore in stand-by tutto il giorno? Dai dati raccolti la risposta si aggira intorno ai 5 euro al giorno, ma il costo varia a seconda del tipo di contratto attivo per la fornitura di energia elettrica.

Televisore in stand-by: i trucchi per risparmiare sulla bolletta della luce

Con il televisore acceso è possibile mettere in pratica dei trucchi per risparmiare energia elettrica. Uno dei modi possibili è quello di abbassare l’illuminazione della stanza: per una visione ottimale basta sistemare al livello migliore il grado di brillantezza della TV. Questo elettrodomestico può essere collegato ad una ciabatta in modo da poter essere spento del tutto eliminando la parte del consumo in stand-by. Spegnere la televisione senza staccare la spina, infatti, lascia l’elettrodomestico in una modalità che incide sul consumo di energia elettrica per circa 4 watt all’ora.

La scelta di abbassare i consumi è un modo per contrastare la crisi energetica attuale: a quanto si evince dall’allarme lanciato dall’ARERA, le tariffe dell’energia elettrica sono destinate ad aumentare notevolmente. Nel quarto trimestre del 2022 assisteremo ad un rincaro del 59% per i clienti luce sul mercato tutelato: una vera e propria stangata che rischia di mettere ulteriormente in ginocchio le famiglie italiane.

Bisogna quindi prestare molta attenzione alle scelte che si compiono e alle azioni quotidiane: attraverso piccole accortezze da applicare ogni giorno è possibile fare economia sulla bolletta della luce riducendo notevolmente i consumi, soprattutto quando gli elettrodomestici non vengono utilizzati o quando non ci si trova in casa. Risparmiare è possibile rimediando a qualche dimenticanza che, contrariamente a quanto si pensi, fa lievitare la bolletta della luce di svariati euro: spegnere bene la tv è un gesto semplice che significa tanto.