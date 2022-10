Oroscopo: i segni zodiacali più diffidenti e testardi, un bene o un male?

Occhio a questi segni zodiacali, perché secondo i migliori astrologi, sono i più diffidenti e testardi dello zodiaco. Ecco perché dobbiamo assolutamente sapere quali siano.

Le stelle ci parlano del futuro, ma anche di come siamo oggi e di come viviamo in base alla caratteristiche del segno zodiacale sotto il quale siamo nati. Sappiamo bene, che ogni segno ha il proprio carattere, ma non tutti sono testardi e diffidenti come quelli di cui parleremo oggi. Occhio a questa “lista nera”, per alcuni di noi potrebbe essere davvero una spiacevole sorpresa.

Oroscopo: i segni dello Zodiaco più diffidenti e testardi

Gli esperti di Astrologia affermano che tutti i segni zodiacali hanno specifiche caratteristiche ed ognuno di loro ha un approccio diverso alla vita, tra punti di forza e debolezza. In buona sostanza, nessun segno è perfetto in sé, ma tra i segni dello Zodiaco, ce ne sono alcuni particolarmente scontrosi, diffidenti e che difficilmente cambiano idea. Scopriamo, secondo l’oroscopo quali sono i primi tre della black list.

Segno dello Scorpione

Proprio come il segno del Capricorno e quello della Vergine, anche il segno dello Scorpione rientra tra i tre segni più diffidenti e testardi dello Zodiaco. I nati tra il 23 ottobre ed il 21 novembre, sono notoriamente persone dotate di una sorprendente intuizione, ma che allo stesso tempo non riescono facilmente a fidarsi degli altri. Gli Scorpione, tendono spesso a sospettare di tutto e tutti, per cui risulta piuttosto difficile andarci d’accordo. Astuto ma schivo!

Segno del Capricorno

Apriamo la classifica dei segni dello zodiaco più diffidenti e testardi, con il segno per eccellenza più diffidente e testardo di tutti: il Capricorno. I nati tra il 22 dicembre ed il 20 gennaio, amano starsene spesso per i fatti propri perché proprio non riescono facilmente a fidarsi degli altri! I nati sotto il segno del Capricorno preferiscono avere rapporti di amicizia con poche persone e con loro è davvero difficile essergli amico. Ma chi riesce a far breccia nel suo cuore, difficilmente ne esce. Testardo ma dal cuore tenero!

Segno della Vergine

Continuiamo con il segno della Vergine. I nati sotto il segno della Vergine nello Zodiaco brillano per diffidenza. Essendo dei grandi perfezionisti, i Vergine, cercano la perfezione anche nelle persone che li circondano. Per cui, i nati tra il 23 agosto ed il 22 settembre, cercano di circondarsi solo di persone che gli siano simili e diffidano di chi secondo loro non possano “soddisfare le loro aspettative”. Estremamente selettivo!