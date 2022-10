Ipotensione e alimentazione: ecco cosa mangiare in caso di pressione bassa

Per combattere l’ipotensione, è fondamentale seguire un’alimentazione ad hoc. Ecco cosa mangiare in caso di pressione bassa.

Per chi soffre di ipotensione o pressione bassa, è importante seguire una giusta dieta che aiuti a tenere sotto controllo improvvisi cali di pressione. A tal proposito, vediamo cosa mangiare per contrastare questo problema e stare alla larga da improvvisi capogiri, stanchezza e debolezza.

Ipotensione e alimentazione: cosa mangiare in caso di pressione bassa?

Improvvisi capogiri, debolezza, inappetenza ed irritabilità, sono solo alcuni tra i principali sintomi dell’ipotensione. Al fine di tenere sotto controllo questi farmaci, prima dell’utilizzo di farmaci, è opportuno provare a seguire una dieta specifica. Attraverso un’alimentazione ad hoc, sarà possibile arginare il problema e stare alla larga dai tipici disturbi della pressione bassa. Ma andiamo al sodo e vediamo nel dettaglio cosa deve introdurre nella propria dieta chi soffre di pressione bassa.

Innanzitutto, chi è affetto da ipotensione, dovrebbe consumare molta frutta e verdura di stagione. Via libera, quindi, a patate, fagiolini, pomodori, zucchine, peperoni e insalate verdi. Per combattere l’ipotensione, è particolarmente consigliata anche l’assunzione di banane, ricche di potassio, un minerale che aiuta a regolare la pressione arteriosa. Poi ancora, frutta secca come noci, mandorle e arachidi. È fortemente consigliato dagli esperti, anche il consumo di frutti zuccherini, che svolgono un’azione nutritiva ed energetica. Stesso discorso per il melograno, che contiene vitamine A, B, C e flavonoidi e contribuisce a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo a vantaggio del sistema cardiovascolare.

Particolarmente utili alla salute chi soffre di pressione bassa, anche i cereali integrali, ricchi di vitamine e di minerali come ferro, potassio e magnesio. Anche il consumo di cioccolato fondente contribuisce a restare in salute. Questo alimento, contiene epicatechina, un flavonoide che aiuta a mantenere le pareti delle arterie flessibili evitando occlusioni.

Pressione bassa e alimentazione: cosa evitare?

Come abbiamo visto, chi soffre di pressione bassa deve seguire una dieta varia e bilanciata. Inoltre, se si soffre di ipotensione è bene evitare dei cibi che risultano molto ricchi di carboidrati ed evitare bevande troppo calde, che dilatano i vasi sanguigni e potrebbero portare ad un improvviso calo di pressione.

Cosa mangiare in caso di improvviso calo di pressione?

Per tenere sotto controllo un improvviso calo di pressione, potrebbe essere utile a rialzare i valori, bere molta acqua con l’aggiunta di 1 cucchiaino di sale. In alternativa, mangiare del cioccolato amaro o lasciarsi sciogliere in bocca alcune caramelle alla liquirizia pura.