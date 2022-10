I segni zodiacali più insensibili, meglio non averci a che fare

Avere accanto a sé una persona anaffettiva sicuramente non è molto piacevole, in quanto tutti preferiscono il calore passionale e travolgente. Se sei alla ricerca di queste sensazioni dovrai prestare attenzione ai segni zodiacali dei tuoi futuri flirt.

Le stelle sanno bene la personalità nascosta dietro le persone, quindi è bene conoscere le caratteristiche di questi 3 segni reputati i più freddi e distaccati dello zodiaco. Scopri se tra questi è presente il tuo o quello del tuo partner.

Quali sono i segni più insensibili

Se sei una persona particolarmente dolce e sensibile probabilmente non vorrai avere al tuo fianco qualcuno che non corrisponda alle tue attenzioni, secondo lo zodiaco però i segni del Leone del Capricorno e dello Scorpione hanno fatto del distacco la loro caratteristica predominante.

Se sei alla ricerca di una persona empatica, accogliente e calorosa allora dovrai stare alla larga da quei tre segni zodiacali, così da non ricevere brutte sorprese future o addirittura cuori spezzati.

Andiamo ad analizzare insieme come mai questi segni risultano così tanto insensibili, così da imparare a riconoscerli anche a vista d’occhio la prossima volta che ci si presenterà ad un appuntamento.

Leone

I nati sotto il segno del Leone, tra il 23 Luglio ed il 22 Agosto, sono persone estremamente riservate e chiuse in sé stesse, tanto che è difficile scoprire lati privati della sua vita. Se si tratta di festeggiare e divertirsi è il primo del gruppo a scatenarsi, tuttavia è molto complicato affrontare tematiche a cui è particolarmente legato. La sua sincerità e freddezza, inoltre, lo possono far apparire freddo o addirittura scostumato.

Capricorno

I nati tra il 22 Dicembre ed il 19 Gennaio ricadono sotto il segno del Capricorno. Le persone di questo segno hanno un’enorme amore da dare, ma non sanno come farlo. Il loro modo di fare è molto timido e riservato, tanto che spesso risultano distaccati o noncuranti nei confronti del partner. Al di sotto della corazza tuttavia, si può trovare un cuore d’oro capace di amare eternamente e di certo non disdegna i gesti affettuosi anche se non gli viene naturale contraccambiare.

Scorpione

I nati Scorpione, segno che copre dal 23 Ottobre al 21 Novembre, non riescono proprio a mostrare i loro sentimenti, tanto che sembrano sempre pronti alla battaglia. Questo modo di comportarsi però dimostra una grande sensibilità che non riescono ad esternare con l’affettività. Gli Scorpione amano essere al centro dell’attenzione del partner, prestando grande attenzione soprattutto ai piccoli gesti. Avere a che fare con questo di sicuro non è facile, ma si potranno ricevere grandi soddisfazioni.