L’acqua minerale migliore secondo le classifiche? In vendita a 30 centesimi

La scelta dell’acqua da bere è molto importante: analizzando le composizioni chimiche delle diverse acqua, Altroconsumo ha decreto la migliore acqua in circolazione.

Sull’etichetta di ogni bottiglia d’acqua sono riportate le informazioni sulla composizione dell’acqua, come il residuo fisso, ovvero la quantità dei sali nell’acqua e il PH, ovvero il parametro che stabilisce quanto sia basica o acida un’acqua.

Sulla base delle informazioni riportate, Altroconsumo ha comparato ben 79 marchi diversi di acqua minerale, studiando in particolare 29 acque frizzanti, 13 effervescenti naturali e 37 naturali. Ad ogni acqua è stato assegnato un punteggio che va da 1 a 100 sulla base di precisi parametri, come la correttezza delle informazioni e dei valori riportati sull’etichetta, la sostenibilità del packaging, la quantità di sostanze contaminanti, l’odore emanato all’apertura della bottiglia e il rapporto qualità-prezzo.

Classifiche dell’acqua minerale: i migliori marchi di acqua naturale, effervescente naturale e frizzante

Per quanto riguarda le acque naturali al primo posto della classifica stilata troviamo l’acqua Smeraldina, che costa 47 centesimi a bottiglia. Al secondo posto invece abbiamo l’acqua Recoaro, che costa appena 30 centesimi a bottiglia. Il terzo posto invece va all’acqua San Bernardo, 47 centesimi. Al quarto troviamo Santacroce, 40 centesimi a bottiglia. Al quinto si posiziona l’acqua Eva, 33 centesimi a bottiglia.

Passando alle acque effervescenti naturali troviamo in cima alla classifica la celebre acqua Uliveto, con un prezzo medio di 51 centesimi a bottiglia. Al secondo posto spicca l’acqua Lete, con un prezzo di 38 centesimi. Al terzo posto si posiziona l’acqua Sangemini, con un costo di 80 centesimi a bottiglia. Al quarto troviamo l’acqua Grazia che costa appena 26 centesimi. Il quinto posto è per Santagata, dal prezzo di 32 centesimi a bottiglia.

Infine, troviamo la classifica delle acque frizzanti: al primo posto si posiziona l’acqua Boario, del costo di 30 centesimi a bottiglia. Al secondo posto l’acqua Eva frizzante, con un prezzo di circa 31 centesimi per bottiglia. Al terzo posto c’è l’acqua Sorgesana, che costa 31 centesimi a bottiglia. Il quarto posto è stato assegnato a Rocchetta brio blu, che si trova al prezzo di 50 centesimi. Il quinto posto è occupato dall’acqua San Benedetto, con un prezzo di 37 centesimi.

Queste classifiche sono state stilate per guidare i consumatori a compiere scelte orientate al loro benessere nel momento in cui ci si reca al supermercato a fare la spesa: oltre al risparmio, che risulta un fattore indispensabile in tempo di crisi, è necessario conoscere anche i processi produttivi e la composizione chimica dell’acqua che beviamo nella vita di tutti i giorni.