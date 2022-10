Multa salatissima e sospensione della patente in autostrada: ecco cosa non fare!

Quando si viaggia in autostrada bisogna fare molta attenzione a non commettere gravi infrazioni che comportano multa e sospensione della patente: ecco la regola da rispettare.

Ci sono alcune norme del Codice della Strada che cambiano da Paese e Paese, come quella che riguarda la distanza di sicurezza: in alcune Nazioni si tiene conto dell’infrazione di questa norma solo in caso di incidente, mentre in altri la sanzione scatta quando non si rispetta questo limite.

In Germania si è molto attenti alla violazione della distanza di sicurezza in autostrada: la multa può arrivare fino a 400 euro, ma ci sono alcuni fattori da considerare, come la velocità, i pericoli presenti e i danni causati da questa violazione. Il sito federale delle multe tedesco chiarisce che la distanza dei veicoli a binario singolo deve essere minimo di un metro e mezzo. Le cose cambiano per i veicoli a doppio binario, che hanno bisogno della distanza di un metro e per gli autobus che devono rispettare una distanza di sicurezza di due metri.

Violazione della norma sulla distanza di sicurezza: le conseguenze per gli automobilisti incauti

La violazione di questa regola del Codice della Strada può portare a 160 euro di multa, con un’aggravante di 2 punti in meno e sospensione della patente per un mese se si superano i 100 km/h. A questa velocità la distanza di sicurezza da mantenere deve essere al di sotto dei 3/10 della metà del tachimetro. Se, invece, si superano i 130 km/h la multa arriva a 240 euro. Come si fa a controllare? Lungo i viadotti dell’autostrada sono installate delle telecamere dedicate al monitoraggio della distanza di sicurezza da parte della Polizia stradale.

Violare questa importantissima norma comporta una serie di pericolosi tamponamenti a catena: la distanza di sicurezza serve proprio ad evitare questo rischio permettendo agli automobilisti di reagire con prontezza nel caso il veicolo precedente si arresti o rallenti improvvisamente. Lo spazio di frenata dipende dalla velocità ed è quindi necessario conservare dello spazio tra la nostra vettura e quella che ci precede.

In caso di pesanti incidenti, poi, in Germania scatta la sospensione della patente. Naturalmente è bene rispettare la distanza di sicurezza indipendentemente dal timore di essere multati o puniti dalla Polizia Stradale: questa regola pensa primariamente alla sicurezza delle persone e va sempre rispettata, sia in autostrada che in città. L’attenzione durante la fase di guida è fondamentale per evitare di essere coinvolti in incidenti che causano gravi danni.