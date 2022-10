Oroscopo: alcuni segni zodiacali avranno una grande rinascita in autunno, ci sei anche tu?

Secondo le stelle, questo autunno sarà la stagione della grande rinascita per alcuni segni dello zodiaco. Ma quali sono i segni baciati dalla dea bendata?

Ci sono persone che hanno dovuto imparare a stringere i denti e a ritirarsi su dopo un periodo decisamente cupo della vita. È vero, sarà capitato un po’ a tutti di dover fare i conti con un periodo di stop, ma ci sono dei segni dello zodiaco davvero “tosti”, che nonostante un lungo momento down, e qualche bastonata di troppo, sono pronti a rinascere in questo autunno. Ecco, secondo le stelle, chi sono i segni dello zodiaco fortunati. Ehi dai un’occhiata, perché potresti esserci anche tu!

Oroscopo: ecco i segni dello zodiaco che daranno il loro meglio in autunno

Secondo gli esperti in Astrologia, l’autunno sarà la stagione della grande rinascita per alcuni segni dello zodiaco. Questo sarà il momento di concretizzare nuovi progetti e ripartire con forza. Ma quali sono i segni zodiacali che finalmente saranno pronti a rinascere? Vediamoli insieme.

Il segno del Capricorno

Il capricorno è uno tra i segni più romantici dell’Oroscopo. Eppure, per i nati tra il 21 dicembre ed il 19 gennaio, l’amore, nella prima parte dell’anno, è stato un tasto davvero dolente. I rapporti di coppia sono stati molto deludenti, tanto da fargli perdere ogni speranza sull’esistenza del vero amore. Ebbene, coraggio! Perché tutto cambierà a partire da questo autunno. Infatti, per i Capricorno questi saranno mesi pieni di belle cose e soprattutto inattese sia nella sfera professionale e soprattutto in quella sentimentale.

Il segno della Vergine

I nati sotto il segno della Vergine, hanno avuto una prima parte dell’anno davvero molto difficile. Hanno dovuto fronteggiare periodi di forte ansia e agitazione. Tuttavia, gli obiettivi che fino a qualche settimana fa sembravano irraggiungibili, riusciranno a concretizzarsi in questo meraviglioso autunno. Questa stagione, per i nati tra il 23 di agosto ed il 22 di settembre, sarà interessante e molto stimolante, sia in amore che in campo professionale.

Il segno dell’Acquario

Un autunno che darà tante soddisfazioni ai nati sotto il segno dell’Acquario, dopo un inizio anno un po’ in salita, soprattutto, dal punto di vista economico. Secondo gli astrologi, l’Acquario in questa stagione ripartirà con grande forza. Grazie soprattutto, ad improvvise ma piacevoli svolte professionali attese da parecchio tempo. Insomma, per i nati tra il 20 di gennaio ed il 18 di febbraio, le cose cambieranno ed in meglio!