Pannelli fotovoltaici gratis contro il caro energia: è tutto vero

Una soluzione per diminuire il costo dell’energia in bolletta è quella di investire nei pannelli fotovoltaici, ma se non si ha la possibilità economica? Ecco dove avere pannelli fotovoltaici gratis.

Sembra incredibile ma è vero: pannelli fotovoltaici gratis. Scopriamo come.

La soluzione contro il caro energia: Pannelli fotovoltaici gratis

Il caro energia: il suo costo in bolletta è inevitabile, a meno che non si viva in provincia di Bolzano. Infatti a Brunico, Comune della provincia di Bolzano, sarà possibile ottenere un pannello fotovoltaico dal balcone gratuitamente. L’iniziativa che è prima tra le tante che saranno promosse per sostenere famiglie e imprese durante l’invernata 2022-2023, può aiutare a contenere le spese in bolletta.

Brunico è una città nota per essere il capoluogo storico, culturale ed economico della Val Pusteria. È anche una città verde e l’iniziativa per ottimizzare il consumo energetico e diminuire il costo in bolletta dello stesso è un esempio perfetto di economia green. Da molti anni Brunico punta alla sostenibilità e all’indipendenza delle materie prime fossili e per questo, come si legge su Alto Adige Innovazione, negli ultimi mesi si sono occupati della crisi energetica e della ricerca di soluzioni.

Il direttore generale dell’azienda Pubbliservizi di Brunico ha annunciato la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico da balcone il cui costo sarà rimborsato interamente. Non è un risparmio solo per i clienti, ma nel medio-lungo periodo è un investimento anche per il Comune che cerca di raggiungere l’indipendenza dalle materie fossili da oltre vent’anni.

Brunico, l’iniziativa sostenibile: regala pannelli fotovoltaici

L’azione intrapresa da Brunico è una decisione lungimirante e che guarda nella giusta direzione per risolvere nel breve, ma anche nel lungo periodo i problemi e le sfide dell’energia. Nello spirito della transizione energetica, ha ricordato il sindaco Roland Griessmair, si tratta di investimenti per un futuro sicuro.

Per ottenere il pannello fotovoltaico da balcone gratuito dal 12 settembre 2022 è possibile prenotarsi presso l’azienda Pubbliservizi. Al momento, come si legge sul sito ufficiale, l’offerta è valida fino a esaurimento scorte. Chi si prenoterà per l’ottenimento del pannello fotovoltaico lo riceverà con tutte le modalità di installazione, che nel caso del pannello fotovoltaico dal balcone sono semplici e permettono di collegare il pannello con presa elettrica direttamente a un elettrodomestico energivoro.

Per richiedere la fornitura dell’impianto fotovoltaico Plug & Play bisognerà presentare i seguenti documenti e dati:

modulo criteri compilato e firmato;

modulo d’offerta firmato;

copia della carta d’identità;

dati catastali.