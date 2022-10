Torna il bonus trasporti, ecco come averlo

Il successo incredibile legato al bonus trasporti ha permesso di superare il milione di voucher emessi. Da ora è possibile effettuare nuove richieste per ottenere rimborsi e sconti sugli abbonamenti mensili o annuali dei mezzi di trasporto pubblico.

Ad annunciare i risultati sorprendenti è stato proprio il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, che si dichiara soddisfatto del lavoro svolto, riuscendo a sostenere tutti i pendolari italiani.

Cos’è il Bonus Trasporti ed a chi spetta

Il Bonus Trasporti è un’agevolazione stabilita dal precedente governo Draghi che aiuta i pendolari all’acquisto di un abbonamento mensile o annuale per godere dei servizi di trasporto pubblico. Questa iniziativa è nata sia per aiutare economicamente le persone, garantendo uno sconto, o un rimborso, ed aiutando anche il pianeta, abbassando il numero di automobili presenti sulle strade.

Il valore totale può arrivare a coprire 60 euro della spesa e ciò dipende dall’importo totale dell’abbonamento mensile o annuale scelto.

Questo sostegno è stato integrato nel dl Aiuti e rifinanziata con il dl Aiuti-bis, con 180 milioni di euro stanziati e può essere usato per circa 1115 aziende di trasporto pubblico, comprendendo bus, tram, metro e trani.

Il bonus è valido per un solo acquisto e può essere richiesto anche se si ha già un’agevolazione sull’abbonamento, in quanto viene rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quindi è cumulabile con altre agevolazioni.

Come richiedere l’accesso al Bonus Trasporti

Si può richiedere il bonus una volta al mese, quindi dal primo Ottobre si può ripresentare domanda e continuare così fino a Dicembre, riuscendo ad ottenere altri 3 bonus totali. La richiesta può essere fatta per uso personale o per un minore a carico, quindi è ottimo per gli studenti, oltre che per i pensionati ed i lavoratori pendolari.

Il voucher è riconosciuto a chiunque abbia raggiunto un reddito complessivo non superiore ai 35mila euro nel 2021.

La domanda va fatta sul portale web del Ministero del Lavoro all’indirizzo www.bonustrasporti.lavoro.gov.it . Per fare richiesta si dovrà accedere con le proprie credenziali SPID o CIE e bisognerà compilare l’autocertificazione presente nel modulo.

Il bonus sarà disponibile tramite codice o QR code che andrà presentato in biglietteria o nell’apposito campo online durante l’acquisto.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando si ritiene molto entusiasta dell’enorme quantità di voucher emessi e dichiara: “Un importante risultato raggiunto con l’obiettivo di sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi causata anche dal rincaro energetico”.